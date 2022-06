Economía La reforma laboral hará perder contratos este verano en Andalucía viernes 10 de junio de 2022 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La subida en Almería será de apenas el 0,2% respecto al verano pasado Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en España y en el mundo, ha publicado sus previsiones de contratación de cara a la próxima campaña de verano. Para llevar a cabo este análisis, ha tenido en cuenta los datos de los sectores de comercio, transporte, turismo, hostelería y entretenimiento, que son los que tradicionalmente impulsan la incorporación de profesionales durante este periodo. Randstad prevé que la campaña de verano generará 103.250 contratos en Andalucía, un 2,4% menos que en 2021, cuando se firmaron 105.754. La caída experimentada en la comunidad será dos décimas menos acusada que la media nacional (-2,2%). Debido a la nueva normativa, el número total de contratos se ha visto reducido, pero se ha incrementado la contratación indefinida

Con respecto al año pasado, la caída de la contratación en la comunidad será dos décimas más acusada que la media nacional

Cádiz, con 21.430 contratos; Sevilla, con 20.610 firmas, y Málaga, con 19.450, liderarán los volúmenes de contratación en Andalucía

A nivel nacional, la campaña estival dejará medio millón de contratos, un volumen similar al del año pasado, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral

La escasez de talento es especialmente grave en sectores como el de hostelería y el turismo, en especial en picos de actividad como este verano

El verano de la reforma laboral generará en Andalucía más de 100.000 contratos, el mayor volumen de España Contratación en verano por comunidad y variación con el año pasado En lo que se refiere a volúmenes de contratación, el registrado en Andalucía supondrá el 20,7% del total de todo el país, el mayor de España. Este volumen de contratación es especialmente significativo tras la aprobación de la reforma laboral, que suele reducir el número total de contratos por las nuevas fórmulas y por la dinámica de contratación indefinida que ha introducido la nueva normativa. A nivel provincial, Cádiz, con 21.430 contratos; Sevilla, con 20.610 firmas, y Málaga, con 19.450, liderarán los volúmenes de contratación en Andalucía, seguidas por Jaén (10.050), Granada (9.140), Almería (9.090), Córdoba (6.840) y Huelva (6.640). En lo que se refieren a variación con respecto al año pasado, Huelva y Córdoba lideran los incrementos en la contratación, con un 8,2% y un 5,1% respectivamente, seguidas por Jaén (0,6%) y Almería (0,2%). Ya registrando caídas se sitúan Málaga (1,6%), Granada (1,9%), Cádiz (-3,6%) y Sevilla (9,3%). El verano de la reforma laboral dejará medios millón de contratos en España En el conjunto del país, el verano dejará 499.380 contratos, un volumen que se modera ligeramente con respecto al año pasado (un 2,2% menos), y que aún es un 19,7% inferior a la registrada antes de la irrupción de la pandemia, cuando se firmaron 621.736. “La situación generada por la reforma laboral permite que se pueda cubrir la misma necesidad con otro formato, de modo que se den contratos de más larga duración que en años anteriores. De hecho, puede producirse que en determinadas actividades y sectores se recurra al fijo discontinuo, que permite responder a necesidades temporales”., asegura Valentín Bote, director de Randstad Research. Cuando se analiza la serie histórica se detecta que, desde 2012, el volumen de contratos en verano no ha dejado de crecer, hasta obtener en 2019 la mayor cifra del periodo estudiado, 621.736 firmas. Pero la irrupción de la pandemia provocó que este indicador del mercado laboral se desplomase, registrando 363.243 firmas. Evolución de la contratación en verano La mejora de las condiciones sanitarias y el alivio de las restricciones han provocado que este volumen superase las 500.000 firmas el año pasado, y que en este 2022 se mantenga en cifras similares, a pesar de los comentados cambios normativos que trae consigo la reforma laboral. Canarias, La Rioja y Extremadura, donde más crecerá la contratación Randstad revela que Canarias (13%), La Rioja (4,7%) y Extremadura (3,4%) liderarán los crecimientos de la contratación este verano con respecto al año pasado, seguidas por Galicia, Asturias (ambas con el 1%), Castilla y León (0,3%) y Euskadi (0,2%). Ya generando descensos con respecto a la campaña de 2021, se encuentran Catalunya (-1,6%), la Comunidad de Madrid (-1,7%), Andalucía (-2,4%), Aragón (-2,9%), la Región de Murcia (-3,2%), Navarra (-3,6%) y Cantabria (-4,3%). Las mayores caídas tendrán lugar en la Comunitat Valenciana (-7,8%), Castilla-La Mancha (-9,1%) y Baleares (-9,5%). A nivel provincial, Tenerife (19%), Palencia (17,5%), Ávila (11,9%) y Lugo (10,9%) experimentarán los mayores incrementos de la contratación este verano, por encima todas del 10%, mientras que Toledo (-17,2%), Guadalajara (-13,4%), Tarragona (-9,9%), Sevilla y Castellón (ambas con el 9,3%), experimentarán las caídas más pronunciadas. Andalucía, Catalunya, C. Valenciana y Madrid, líderes en contratos En términos absolutos, el informe de Randstad pone de manifiesto que Andalucía (103.250), Catalunya (71.360), la Comunitat Valenciana (56.200) y la Comunidad de Madrid (52.990) son las autonomías donde se incorporarán más profesionales, suponiendo el 436,5% el total de contrataciones de verano. Peso de la contratación en verano según comunidad autónoma La escasez de talento, obstáculo para la recuperación El mercado laboral de nuestro país tiene como uno de sus principales problemas el de la escasez de talento, que provoca que las empresas tengan problemas para encontrar a los profesionales que se ajusten a sus necesidades. En concreto, el 56% de las empresas está teniendo problemas de búsqueda de perfiles, tanto de alta cualificación como de baja cualificación, lo cual, en esta situación de recuperación, puede tener graves consecuencias para la economía en su conjunto. En concreto, y según un reciente estudio realizado por CEPYME y Randstad, 109.000 puestos de trabajo se quedan sin cubrir en nuestro país, la mayoría en pymes. Esta situación es grave en sectores como el de hostelería y el turismo, en especial en picos de actividad como las campañas de verano y Navidad, ya que, sin profesionales, las empresas no pueden atender los incrementos en la demanda. Para evitar esta escasez de talento, es recomendable que los empleadores sean conscientes de qué es lo que demandan los profesionales a la hora de buscar una empresa donde trabajar. Es el caso del informe Randstad Employer Brand Research, que indica que la conciliación se sitúa en el segundo puesto entre las demandas de los trabajadores, por detrás únicamente del salario. De este modo los trabajadores españoles valoran cada vez aspectos relacionados con la calidad de vida, como el ambiente de trabajo, la seguridad laboral y el desarrollo profesional. 