Economía Desarrollo sostenible del turismo para fortalecer la oferta de Almería miércoles 25 de mayo de 2022 , 07:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo señala en un foro los retos y oportunidades tras la pandemia La directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, Marián Adán, ha destacado que el desarrollo sostenible de la oferta turística de Almería supone “un factor fundamental” que “ayuda a la diversificación y a la desestacionalización del turismo”. Es un foro sobre turismo sostenible en Almería, promovido y organizado por Onda Cero, Adán ha señalado que hay que aprovechar y poner en valor “todos los recursos disponibles” en el entorno para que se “proteja la diversidad, el sistema ecológico, pero también para que haya un sistema donde las personas puedan vivir y desarrollar un proyecto empresarial desde esa preservación”. En este sentido, la directora general ha recordado que Almería es una provincia “muy diversa, con muchas potencialidades”, y que se encuentra en “un punto de partida magnífico” para “marcar el desarrollo de la industria turística sostenible en Andalucía”. “Estamos en un magnífico punto de partida para dar el salto y aprovechar las oportunidades que brinda al sector el nuevo escenario dibujado tras la pandemia, para poner en valor todo el potencial que siempre ha tenido Almería”, ha subrayado. Igualmente, ha recordado que el concepto de sostenibilidad turística “es objetivo, una necesidad y da cumplimiento a las órdenes de la Unión Europea de ir hacia ella”; al tiempo que ha apuntado la importancia de la formación entre los profesionales desde la Cátedra de Desarrollo Sostenible del Turismo de la Universidad de Almería (UAL); así como, entre otros recursos almerienses, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar como “centro neurálgico en la provincia” en cuanto a sostenibilidad turística. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.