Desarticulada una banda dedicada a robos en viviendas en el levante de Almería viernes 16 de abril de 2021 , 12:11h

La Guardia Civil detiene a dos personas responsables de un grupo estable, jerarquizado y que despliega gran actividad delictiva





La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Lollo”, procede a la detención de dos personas e investiga a una tercera y desarticula un activo grupo criminal dedicado a robos en viviendas en el levante de la provincia de Almería.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que realiza la Guardia Civil en la lucha contra los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico en la provincia de Almería.



La Guardia Civil inicia esta investigación a raíz del crecimiento de denuncias interpuestas en el levante de la provincia en las que se obtienen indicios que apuntan a la actividad de un grupo criminal afincado en el levante de la provincia de Almería y que de forma esporádica actuaría además en la provincia de Granada.



En la primera fase de la investigación los agentes ya observan que entre los miembros del grupo existen relaciones de parentesco y que de forma exponencial aumentan su actividad delictiva causando gran alarma social en la zona.



Los agentes demuestran que se trata de un grupo estable, jerarquizado, con distribución específica de funciones, que no dudan en usar la violencia en su actividad causando temor en las víctimas a posibles represalias si facilitan información a los investigadores.



Tras numerosas vigilancias, seguimientos y actuaciones sobre los robos denunciados por las víctimas, los agentes determinan las identidades de los autores y el modus operandi del grupo.



Los agentes de la Guardia Civil consiguen esclarecer hasta once robos en viviendas, hurtos y robos con violencia e intimidación en Vera, Antas, Mojácar, Turre, Albox y Zurgena.



Finalmente, como resultado de esta operación, la Guardia Civil culmina la detención de dos personas e investiga a una tercera y desarticula un activo grupo criminal dedicado a robos en viviendas en el levante de la provincia de Almería.



