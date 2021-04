El Ayuntamiento de El Ejido invertirá casi 800.000 euros en las 30 áreas infantiles

viernes 16 de abril de 2021 , 12:06h

Los trabajos, que se realizarán en una superficie total de 7.901 metros cuadrados, consistirán en sustituir las zonas que se encuentran en gravilla por suelos de caucho y en renovar aquellas en los que este material presenta deterioro









El alcalde ha insistido en que “seguimos trabajando para modernizar toda la red de parques infantiles tanto con la adaptación a la normativa en materia de seguridad y de inclusión de los ya existentes como en la construcción de otros nuevos adaptados a las necesidades de los usuarios”



Recordar que, de momento y debido a la pandemia, todas estas instalaciones continúan clausuradas como medida preventiva de la salud frente al COVID. En cuanto, la situación remita volverán a abrirse sus puertas



El Ejido, 15 de abril de 2021.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido, celebrada hoy y en la que se han abordado una veintena de puntos dentro del orden del día, ha dado luz verde al importante proyecto de ‘Adecuación de pavimentos en las áreas de Juego del municipio’. Se trata de una actuación de gran relevancia que supondrá regenerar la superficie de un total de 30 parques y zonas infantiles de todo el municipio con una inversión total de casi 800.000 euros.



Los trabajos, que supondrán un salto cualitativo y cuantitativo en este tipo de infraestructuras, consistirán básicamente en la sustitución del suelo actual de gravilla por un pavimento continuo absorbedor de impactos de caucho. Asimismo, se prevé acometer también estas labores en los parques que, pese a contar ya con este material, debido al uso y al paso del tiempo, se encuentra deteriorado.



El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha explicado que, de esta manera, “seguimos trabajando para modernizar toda la red de parques infantiles tanto con la adaptación a la normativa en materia de seguridad y de inclusión de los ya existentes como la construcción de otros nuevos adaptados a las necesidades de los usuarios”.

En esta ocasión, el gobierno local actuará sobre una superficie total de 7.901 metros cuadrados, suponiendo ello un paso más en la mejora y adaptación de estos lugares de esparcimiento. El regidor ha insistido en “las numerosas mejoras y proyectos realizados, en este sentido, en todos los núcleos poblacionales y es que es para nosotros un hecho de vital importancia es seguir trabajando por renovar y modernizar los espacios públicos del municipio y en concreto, de estas áreas y parques, haciendo así de nuestra ciudad un lugar aún más apetecible y atractivo”.



En la mayoría de las áreas, de forma previa a la colocación del caucho, se procederá a la preparación y ejecución de una solera de hormigón, y así mismo el espesor del pavimento variará en función de la altura con que cuenten las distintas áreas de juego.



Las obras se llevarán a cabo en casi la totalidad de los núcleos poblacionales, siendo la localización de las mismas la siguiente:



EL EJIDO



-Parque Municipal de El Ejido, C/ Arquitecto P. Arenaza.



-Plaza Churriguera, C/ Narciso Tomé.



-Plaza Discóbolo, C/ Octavio Augusto.



-Plaza Cerrón, C/ Emilia Parado Bazán, C/ Las Alpujarras.



-Plaza Concordia, C/ Granada, C/ Moya.



-Plaza Diego Siloé, C/ Diego Siloé, C/ Pablo Neruda



-Plaza Loma de la Mezquita ( frusol), C/ Ramiro Maeztu.



-Área Juego (Sector SUS-74-ES, El Corte Inglés), C/ Alcalde Juan Callejón Baena.



-Área Juego (Sector SUS-74-ES, El Corte Inglés), C/ Alcalde Luís Martín Maldonado.



-Área Juego (Sector SUS-74-ES, El Corte Inglés), C/ Juan Gómez.







SANTA MARÍA DEL ÁGUILA



-Plaza Menorca, C/ Manuel de Falla, C/ Francisco Barranco.



-Plaza de la Petanca, C/ Romero de Torres.



- Plaza Stª Mª del Águila, C/ Maestro Padilla, C/ Crevillente.



-Parque Municipal de Stª Mª del Águila.



LAS NORIAS



-Plaza Andaráx, C/ Andaráx, C/ Río Grande.



-Plaza Oligisto, C/ Oligisto, C/ José Miras.



-Plaza Río Ebro, C/ Río Ebro, C/ Río Chico.



- Plaza Centeno, C/ Sabinal, C/ María José.



-Plaza de la Parroquia, C/ Fresal, C/ Río Ebro.



-Plaza Poetas Juan y Paco Fuentes, C/ Maleno, C/ Sudán.



-Plaza C/ Clotilde y C/Paloma.



- Parque Municipal de Las Norias.



SAN AGUSTÍN



-Plaza C/ Los Pozos y C/ Brazal.



-Plaza Limonar, C/ Naranja, C/ Pomelo.



-Plaza C/ Sol y C/ Aguacate.



ALMERIMAR



-Plaza Varadero, C/ Varadero.



-Plaza C/ Carabela. C/ Galera.



-Jardines Junto Restaurante Mar azul, Paseo Marítimo Ejido Beach.



LA REDONDA



-Plaza Munich, C/ Munich, C/ Viena.



TARAMBANA



-Parque Forestal de Tarambana, C/ Carretera Los Atajuelos