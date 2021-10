Sucesos Desarticulada una banda que captaba a extranjeros y les vendía documentación viernes 29 de octubre de 2021 , 15:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La “Operación Quéntar” se inició el pasado mes de julio, cuando la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Granada detectó anomalías en ciertos expedientes de regularización de extranjeros y comunicó los hechos a la Policía Nacional



Agentes de la Policía Nacional de Granada han llevado a cabo la “Operación Quéntar” en la que se ha desarticulado un grupo delictivo que estaría dedicado a favorecer la inmigración ilegal, mediante la presentación de documentos falsos. Siete de las diez personas detenidas son ciudadanos extranjeros en situación irregular que habrían tratado de conseguir tarjetas de residencia por arraigo con los documentos falsos aportados por la organización. Investigados en Granada y Almería La Operación Quéntar se inició el pasado mes de julio, cuando la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Granada, dentro de los controles rutinarios que efectúan sobre expedientes presentados por ciudadanos extranjeros, detectó una serie de expedientes de residencia tramitados por ciudadanos extranjeros en situación irregular, quienes solicitaban permisos de residencia por arraigo. Dichos expedientes presentaban indicios de un posible fraude y tenían en común el domicilio aportado localizado en el municipio de Quéntar, así como ofertas o contratos de empleo en municipios de la provincia de Almería.



Agentes de la Policía Nacional fueron informados de dichas irregularidades, e iniciaron las investigaciones. Así descubrieron que habría un entramado de personas, que se habrían constituido como grupo criminal, con un reparto de tareas previamente establecido, encargados de captar y trasladar a extranjeros irregulares, necesitados de empadronamientos y contratos de trabajo, para ofrecerles toda esta documentación. Pudiendo, con todo ello, obtener su regularización en el país a través de tarjetas de residencia. Extranjeros irregulares captados en Almería Los agentes confirmaron que tanto los contratos de trabajo, como los de arrendamiento carecían de veracidad y comprobaron que estas personas tenían sus residencias en distintas localidades de la provincia de Almería y no en el municipio de Quéntar, como constaba en los documentos. Asimismo, descubrieron la existencia de una persona en Almería que sería el encargado de captar a ciudadanos extranjeros irregulares y les ofrecería contratos de trabajo y empadronamientos en Granada, a cambio de una cantidad económica mucho más reducida que la que les podrían cobrar en Almería. Dicha persona se encargaría igualmente de trasladar a los interesados hasta Quéntar, donde los pondría en contacto con el principal investigado, un varón de nacionalidad española de 36 años con antecedentes policiales.



Finalmente los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada localizaron y detuvieron a diez personas presuntamente implicadas en los hechos investigados, entre ellos al presunto cabecilla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

