Es una información de noticiasdealmeria.com OTRAS NOTICIAS Ampliar Descubre Beeping, el nuevo servicio de cuidadores de adultos mayores a domicilio Escucha la noticia La dependencia en adultos mayores es una condición que afecta e inhabilita al anciano para realizar tareas domésticas o cotidianas, de manera autónoma e independiente, colocándolo en una situación de vulnerabilidad, que puede requerir asistencia y apoyo permanente por parte de cuidadores especializados. Es por ello que, hoy en día, resulta frecuente la contratación de empresas que ofrezcan los servicios de cuidadores de adultos mayores a domicilio, como Beeping, que dispone de personal profesional ampliamente cualificado para atender las demandas de personas mayores con algún grado de dependencia, facilitando de esta manera la permanencia en el hogar, y el desarrollo de las tareas y actividades cotidianas que el adulto mayor no pueda practicar por sí mismo. La contratación de este tipo de servicios constituye un apoyo permanente para las familias y el adulto mayor que requiere cuidados y atención especializada, ya que la asistencia domiciliaria es personalizada, centrada en las necesidades del anciano, con la finalidad de satisfacer de manera óptima sus requerimientos y poder ofrecerle una mejor calidad de vida. ¿Qué se entiende por dependencia? La dependencia es una condición de vulnerabilidad que se manifiesta cuando la persona está incapacitada de manera física o emocional para la realización de actividades básicas y rutinarias. Existen 4 tipos de dependencia, los cuales, se clasifican en virtud de las áreas que presenten limitaciones, tales como: dependencia física, dependencia mental o psicológica, dependencia sensorial y dependencia mixta. ¿Qué tipo de cuidados se deben ofrecer a un adulto mayor que presenta algún grado de dependencia? El cuidado dependencia constituye una de las labores más arduas que debe proporcionar un cuidador, ya que la asistencia requerida es permanente y debe adaptarse de manera personalizada según las necesidades del anciano, en todas las áreas necesarias. Las actividades pueden incluir asistencia para levantarse de la cama, bañarse, vestirse, comer, ingerir medicamentos, realizar rutinas de rehabilitación; así como también tareas domésticas en el hogar, que el anciano no pueda realizar, como limpiar, ordenar, planchar, preparar los alimentos, entre otras. ¿Por qué contratar los servicios de un cuidador de adultos mayores a domicilio para un anciano con dependencia? La contratación de un cuidador de adultos mayores a domicilio es una de las alternativas a elegir mejor pensadas cuando se trata de ofrecer asistencia profesional especializada, ya que los ancianos con algún grado de dependencia necesitan y requieren atención permanente para poder satisfacer sus necesidades básicas de manera óptima. Y en muchas oportunidades, los familiares, por el ritmo de vida acelerado y el conjunto de responsabilidades que tienen en su día a día, no pueden prestar el apoyo y los cuidados requeridos por el adulto mayor. Entre las ventajas que se obtienen al contratar un cuidador de ancianos a domicilio, cabe destacar: Contribuyen a la permanencia del anciano en su hogar, lo cual es una de las recomendaciones a seguir por la OMS, Organización Mundial de la Salud, en vista de que esta condición le permite al adulto mayor contar con la comodidad, seguridad, tranquilidad y confianza de habitar un espacio conocido, en compañía de sus familiares cercanos.

Facilitan el control y suministro de medicaciones y fármacos recetados, así como también intervienen en la realización de rutinas de rehabilitación y ejercicios terapéuticos, recomendados al anciano por el especialista para la mejora de su calidad de vida.

Constituyen un apoyo permanente que facilita la realización de tareas y actividades cotidianas de manera efectiva, las cuales incluyen rutinas de higiene, alimentación y descanso.

Constituyen un acompañante ideal para la asistencia oportuna a las citas médicas, y además, se ocupan de las compras necesarias, la realización de distintos recados, y todas las acciones que impliquen transporte, movilización y desplazamiento.

Constituyen un acompañante ideal para ofrecer al anciano momentos de recreo y ocio, que le permitan relajarse y disfrutar de espacios de intercambio social, a través de actividades de lectura, juegos de mesa o paseos y caminatas. Hoy en día, contar con el apoyo y la asistencia especializada requerida para la atención del adulto mayor con algún grado de dependencia ya es posible. Existen empresas como Beeping, las cuales ofrecen los servicios de cuidadores a domicilio con la finalidad de proporcionar al anciano los tratamientos requeridos de manera óptima, además de constituir un apoyo permanente que favorezca el desarrollo de una mejor calidad de vida para el adulto mayor. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)