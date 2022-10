Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Ampliar Premian el impulso innovador de una startup almeriense viernes 14 de octubre de 2022 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Presidencia, Juanjo Alonso, arropa a la empresa ‘SinapSysTec’ durante la sexta edición de ‘Innpulso Emprende’, celebrado en Valencia noticiasdealmeria.com Uno de los objetivos de la creación hace cinco años de la aceleradora de empresas conocida popularmente como ‘El Cable’, ubicada en la calle Magistral Domínguez, era atraer el talento y facilitar a los emprendedores un ecosistema que permitiera desarrollar sus inquietudes innovadoras. Desde entonces, esta iniciativa gestada por el Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía, a través del programa Andalucía Open Future, y Telefónica ha conseguido impulsar más de medio centenar de empresas. Entre ellas figura ‘SinapSysTec’, que hoy ha recibido el premio ‘Proyecto más Innovador en el ámbito de la Innovación Tecnológica’ durante la sexta edición de ‘Innpulso Emprende’, el encuentro anual más representativo de la ‘Red Innpulso’, en el que se han dado cita medio centenar de representantes municipales de la Red y el tejido emprendedor innovador de sus municipios. Entre los asistentes, el concejal de Presidencia, Economía y Función Pública del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Alonso, que ha presentado a la startup almeriense ante un jurado que ha valorado criterios como la madurez de la idea, la viabilidad del proyecto, el grado de innovación, la capacidad y experiencia del equipo y el impacto del proyecto sobre el territorio. Talento almeriense Alonso no ha ocultado su satisfacción por el reconocimiento “al talento almeriense con un premio que es también la constatación de la apuesta que hace el Ayuntamiento, en colaboración con otras administraciones y la empresa privada, por la innovación y el emprendimiento con proyectos de base tecnológica y medioambientalmente sostenibles que den respuesta a los retos que tenemos como sociedad”. La cita, promovida por la ‘Red Innpulso’ y el Ministerio de Ciencia e Innovación, se ha celebrado en el espacio Veles e Vents, en la Marina de Valencia y tiene como objetivo principal facilitar el encuentro entre responsables municipales y el tejido emprendedor, al tiempo que se premian las iniciativas más innovadoras de los distintos municipios, y es un escaparate de talento, una ocasión de promoción inmejorable para empresas y proyectos emergentes que disfrutan de la oportunidad de mostrarse ante otros municipios, mercados potenciales y posibles agentes inversores. ‘SinapSysTec’ ha presentado la plataforma de ‘computer vision’ NEURALIS, un sistema basado en inteligencia artificial de análisis de imágenes que analiza escenarios, detecta actividades, reconoce objetos, textos, realiza conteo e identifica a las personas en tiempo real devolviendo datos que permiten tomar decisiones más eficientes. En el ámbito de las Smart Cities, han presentado la aplicación del análisis de imágenes a la gestión eficiente del tráfico, contribuyendo así a la humanización y sostenibilidad de las ciudades. Junto a la almeriense, han sido premiadas también ‘SBNClima’, de Aranda de Duero (Burgos), como Proyecto más Innovador en el ámbito de la Innovación Social y Urbana, y se ha entregado una mención especial a la empresa más ‘influencer’, que ha recaído en ‘Miivo Mobility’, de Paterna (Valencia), por haber generado la mayor difusión e interacción en redes sociales durante los días previos al encuentro. La entrega de premios ha estado presidida por la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo, los copresidentes de la Red Innpulso, Juan Carlos Abascal (alcalde de Ermua) y Carles Ruiz (alcalde de Viladecans) y el tercer teniente de alcalde y concejal delegado de Innovación y Gestión del Conocimiento de Valencia, Carlos Galiana. La Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), proyecto impulsado y cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, es el foro de encuentro de todos aquellos ayuntamientos con la distinción ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ que pretenden avanzar en la definición y aplicación de políticas locales innovadoras. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

