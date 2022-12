Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Descubre cómo el Ayuntamiento de Almería facilita la conciliación familiar en Navidad miércoles 21 de diciembre de 2022 , 08:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con el fin de mejorar la conciliación familiar durante las vacaciones navideñas de los niños, el Ayuntamiento de Almería ha lanzado el programa 'Me divierto y aprendo mientras trabajan' en los barrios Los Molinos y Los Almendros. Esta iniciativa es gratuita y tendrá una duración de dos semanas para menores entre 3 y 11 años cuyos padres o madres estén trabajando o realizando alguna actividad formativa. Esta acción se llevará a cabo en el Centro de la Mujer de Los Molinos, ubicado en Instinción, y en el Centro de Integración Social de Los Almendros, situado en Sierra de los Filabres. Los niños disfrutarán de una amplia variedad de actividades lúdicas y educativas, como talleres de cocina, manualidades, juegos de mesa, así como excursiones al entorno natural. Los niños tendrán la oportunidad de compartir experiencias con otros niños de su edad y de aprender a relacionarse con los demás. Además, el programa incluirá clases de inglés para que los participantes se familiaricen con el idioma. El objetivo principal del programa es fomentar la conciliación entre trabajo y familia, ofreciendo a los padres la posibilidad de conciliar sus horarios laborales con las vacaciones navideñas de sus hijos. El programa está dirigido a niños entre 6 y 12 años de edad, con el fin de ofrecerles un entorno seguro y divertido donde puedan desarrollar su creatividad y aprender nuevas habilidades. Los padres podrán inscribir a sus hijos en el programa hasta el 15 de diciembre para que los niños disfruten al máximo de la experiencia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

