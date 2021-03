Sociedad Descubre las maravillas de vivir en el Principado de Andorra Escucha la noticia Hay muchas razones por la cual podríamos considerar emigrar a Andorra y dejarlo todo atrás. La crisis económica, el inmenso costo de los servicios, los impuestos que no vemos reflejados en nuestra calidad de vida, el tráfico infernal, la ajetreada y caótica vida en las ciudades urbanizadas, entre otras. A veces puede ser demasiado, pero parece que la vida en el país de los pirineos nos brinda una fresca alternativa al tedio de siempre. Veamos qué beneficios podemos encontrar al vivir en este pintoresco microestado. Sobre Andorra, un pequeño pero gran país El Principado de Andorra es un microestado que se encuentra en los Pirineos, rodeado por España al sur y Francia al norte. Se dice que es un microestado porque apenas cuenta con 468 kilómetros de superficie cuadrada, es decir, es un país apenas 1,6 veces más grande que Almería. A pesar de la diferencia de tamaño, Andorra solo tiene una población de casi 78 mil habitantes versus los 201 mil de Almería, siendo esta diferencia de densidad de población, originada por el hecho de que el Principado de Andorra es un país silvestre, ¡Pero ya hablaremos de eso! La capital de Andorra es Andorra la Vieja y su idioma oficial es el catalán, pero también encontraremos muchos hablantes de español, francés y, en menor grado, portugués. La robusta economía andorrana Andorra es un país que se sustenta principalmente del turismo, ya que posee un agradable clima y unos hermosos parajes silvestres. Sin embargo, Andorra podría convertirse en un motor comercial porque sus favorables políticas fiscales atraen inversionistas de todo el mundo. Es un país que es muy receptivo a todos aquellos extranjeros que desean traer sus negocios en Andorra o incluso fundar nuevos establecimientos. Y es que hablando de impuestos… … Andorra es uno de los mejores países para vivir en Europa, y lo decimos sin lugar a dudas. El Impuesto del Valor Agregado andorrano es el más bajo del continente, en apenas 4,5% versus el 21% de España. Las empresas pagan en promedio un 15.5% en cotización social, las sociedades que desarrollan actividades de comercio internacional, inversiones y financiación internacional o gestión de activos intangibles pagan hasta 10% MÁXIMO en impuestos, y además importantes exenciones fiscales para algunos holdings y reducción del 100% del Impuesto Sobre la Renta para los primeros 24 mil euros producidos en Andorra. No es el “cielo en la tierra”, es el cielo en la montaña Una de las ventajas más importantes y notables de vivir en Andorra es la posición geográfica tan privilegiada del país. Andorra se encuentra enclavada sobre la espectacular cordillera de los Pirineos, lo que significa que en todas partes encontraremos majestuosas vistas montañesas. Por su altura y geografía, es un popular paraje para deportistas de todo tipo: podremos encontrar en Andorra mucho territorio destinado al esquí, el senderismo puede hacerse desde prácticamente cualquier lugar andorrano y la elevada de altitud hacen que sea perfecto para entrenar para deportes de alto rendimiento, lo que lo hace un lugar perfecto para atletas como ciclistas. Y para aquellos más tranquilos (léase: sedentarios) también encontrarán en Andorra un bastión la paz y tranquilidad. 90% de los territorios de Andorra son silvestres, por lo que encontraremos aire fresco en abundancia. Y todos sabemos la necesidad física del aire fresco, especialmente cuando el 52% de los españoles está menos de una hora al día en contacto con la naturaleza, sin recibir luz natural ni aire fresco. La calidad de vida Muchos se preocupan que, el hecho de que se paguen bajos impuestos, signifique que la calidad de vida de Andorra pague esta diferencia. Pero la verdad es que los servicios públicos dentro de Andorra gozan de una inmensa calidad y excelentes precios para sus ciudadanos y residentes, especialmente cuando se compara con los costos de vida de sus vecinos europeos. La electricidad es una de las más bajas de Europa y el suministro de agua es gratis. Por otro lado, 75% de las visitas médicas están cubiertas por el gobierno andorrano y las intervenciones quirúrgicas están cubiertas en un 90%. Y esto es en el caso de que el paciente disponga de dinero; si en cambio, no percibe ingresos, el gobierno andorrano cubrirá la totalidad de la intervención médica. Hora de un cambio de paisaje Aunque esté muy buena la nueva novela de Joaquín Abad, leer sobre Andorra no se compara de ninguna manera con conocerla o, mejor aún, vivir en ella. Para vivir en Andorra, será necesario aplicar inicialmente a una residencia de dos años que puede ser prorrogable por dos años más, luego del cual se tendrán que cumplir ciertos requisitos si se desea seguir residiendo en el microestado. Sin embargo, si su objetivo es vivir en Andorra para invertir, tendrá a su disposición muchas más puertas abiertas.