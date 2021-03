Economía Puntos clave que deben considerarse antes de pedir un préstamo miércoles 17 de marzo de 2021 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia No es un secreto para nadie que el mundo está pasando por una situación un tanto complicada, por no decir precaria. El desempleo, la inflación, la austeridad, la crisis parecen ser las constantes en el mundo, sobre todo después de los acontecido a nivel mundial en el último año y, todavía no sabemos a ciencia cierta cuando lograremos volver a la normalidad. Muchos, para poder mantenernos a flote, vamos a tener que empezar a considerar herramientas más allá de nuestros salarios, como por ejemplo préstamos a devolver a plazos, préstamos online, micropréstamos y el gran etcétera. El objetivo de este artículo es presentarle al lector ciertas consideraciones importantísimas que se debe hacer antes de comprometerse con un préstamo y las obligaciones que este implica. ¿Realmente necesito este préstamo? Esta pregunta tal vez parezca tonta, pero el punto es que uno solo debe pedir un préstamo si este es totalmente conveniente. La alternativa a pedir un préstamo es no pedirlo, y luego simplemente ahorrar por el tiempo necesario para poder pagar nuestras deudas. Uno se ahorra el compromiso de cumplir con un contrato, además de que no paga intereses y no tiene que preocuparse por cumplir con los plazos de pago. Por supuesto, a menudo tenemos gastos imprevistos y urgentes que hacen totalmente necesario pedir un préstamo. Y es que hasta los países también necesitan pedir préstamos cuando simplemente no hay más alternativas, como ocurrió con España el año pasado. ¿Seremos capaces de soportar la deuda? Aunque los préstamos puedan parecer la solución más rápida a una deuda, estos implican resolver las deudas con más deudas. Antes de pedir el préstamo tenemos que analizar nuestra situación financiera para determinar si seríamos capaces de cumplir con un nuevo gasto mensual. Un préstamo es un compromiso importante, por lo cual no podemos tomarlo a la ligera y debemos tener mucho control de cómo lo estaremos pagando. También es importante no caer en la trampa de renegociar los plazos de pago de la deuda. Aunque a menudo es lo único que podemos hacer y es preferible esto a incumplir con los plazos, retrasar los plazos de pago significa que estaremos pagando más intereses por más tiempo. Otra vez, significa solucionar el problema al que nos estamos enfrentando con más deuda. ¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar este préstamo? Por supuesto, no hay dos préstamos iguales. Una de las diferencias más importantes que debemos considerar son los distintos requisitos que estos pueden solicitar. Claro, como mínimo, todos los préstamos españoles requieren que el solicitante sea mayor de edad, que resida en España y casi siempre que tenga algún tipo de ingreso fijo. Además suelen pedir la existencia de una cuenta bancaria a nombre del solicitante donde este pueda recibir el aporte y un número telefónico donde este pueda ser contactado. Otros tipos de préstamos, dependiendo de la cantidad de dinero que otorgan o la entidad financiera que lo presta, también pueden exigir que el solicitante no esté en la lista ASNEF y además que le da al prestamista de algún tipo de aval o una propiedad como garantía, como un coche, por ejemplo. Muchos préstamos online hoy en día no le exigen al solicitante estos dos últimos requisitos, conveniente considerando que en Almería la contratación temporal en cayó un 20,2% y muchos españoles están pasando por un momento duro. Recomendamos el uso de comparadores de préstamos y otros productos financieros para encontrar aquel que más se encaje a las necesidades del solicitante. ¿Y cuáles serán el TAE y el TIN de este préstamo? ¿qué significan estas siglas? Los únicos parámetros que debemos considerar a la hora d solicitar un préstamo no son solo los intereses y los plazos de pago. También es importante considerar las comisiones y otros gastos misceláneos asociados al préstamo. En esto caso estamos hablando del Tipo de Interés Nominal (TIN) y de la Tasa Anual Equivalente (TAE), pero también de otras comisiones o seguros que cobre el banco junto al préstamo y que eleven el costo real del préstamo. El TIN es el porcentaje cuya tasa es fija, que pagará el solicitante por el dinero que le ha sido prestado. Por otro lado, el TAE es la fórmula matemática que toma en cuenta el interés del préstamo, las comisiones bancarias y los gastos de operación anuales que va a tener que pagar el solicitante; básicamente es una cifra REALMENTE IMPORTANTE que arropa todo el dinero que se tendrá que pagar al año. Palabras finales El hecho es que, si se decide tomar un préstamo o no, tenemos que ser muy conscientes de la decisión que estamos tomando. Nunca podemos olvidar que un préstamo es un contrato y compromiso con otro, y romperlo podría traernos desagradables consecuencias que en algunos casos pueden resolverse en la corte. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.