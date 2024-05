Almería Ampliar (Foto: Mircea Iancu ) Descubre si en tu municipio los españoles son más jóvenes o más viejos que los extranjeros Huércal de Almería, Nijar y Vícar son de los que tienen una población más joven, y la más anciana está en Benitagla Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 22 de mayo de 2024 , 06:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía correspondientes al año 2022 -datos oficiales más actualizados disponibles- revelan la edad media de la población en los municipios de Almería, y además diferencian entre españoles y extranjeros. En Benitagla, la población española tiene una edad media de 62,58 años, mientras que los extranjeros tienen una media de 32,50 años, siento éste el municipio con la edad más elevada en toda la provincia. En general, podemos anticiparlo, los extranjeros tienen una edad media más joven que los españoles, pero hay excpeciones, y se explican. Edad media en municipios de Almería En Albanchez, los extranjeros tienen una edad media de 61,49 años, frente a los 51,19 años de los españoles. Benitagla destaca como el municipio con la edad media más alta de toda la provincia de Almería, con una media de 62,01 años entre españoles y extranjeros. Huércal de Almería es el municipio con la población española más joven, con una media de 36,44 años. Los extranjeros en este municipio tienen una edad media de 36,41 años, resultando en una media total de poco más de 36 años. Comparativa entre municipios grandes En Almería Capital, la edad media es de 41,82 años. Los extranjeros son más jóvenes, con una media de 33,83 años, en comparación con los españoles, cuya media es de 42,80 años. Otro municipio destacado es El Ejido, con una edad media de 37,43 años. Los extranjeros tienen una media de 33,20 años, mientras que los españoles alcanzan los 39,40 años. En Roquetas de Mar, la edad media es de 37,91 años. Los españoles superan los 39 años, mientras que los extranjeros tienen una media de menos de 35 años. En Vícar, la edad media es de 36,66 años, con los españoles en 38,93 años y los extranjeros en algo más de 32 años. Enla edad media es de 37,91 años. Los españoles superan los 39 años, mientras que los extranjeros tienen una media de menos de 35 años. En, la edad media es de 36,66 años, con los españoles en 38,93 años y los extranjeros en algo más de 32 años. En Níjar, los españoles tienen una media de 41,72 años y los extranjeros de 30,82 años, resultando en una media total de 36,60 años. En Laroya, los extranjeros tienen una edad media de más de 53 años, mientras que los españoles tienen algo más de 45 años. Casos excepcionales en Almería En Zurgena, los españoles son más jóvenes que los extranjeros, con una media de 46,36 años frente a los 58,93 años de los extranjeros. La edad media del municipio es de 52 años. En Vera, los españoles tienen una media de 38,82 años, mientras que los extranjeros superan los 42 años. En ambos casos se explica porque muchos de esos extranjeros tienen esa localidad su segunda residencia, ya que son de origen europeo, y no vienen a trabajar, sino a disfrutar de su jubilación. Nacionalidad Territorio Española Extranjera TOTAL Abla 51,26 32,03 49,46 Abrucena 51,58 34,15 49,93 Adra 41,80 33,94 40,66 Albanchez 51,19 61,49 55,07 Alboloduy 51,60 38,32 50,87 Albox 42,57 44,88 43,20 Alcolea 48,54 44,84 48,41 Alcóntar 54,45 47,70 53,83 Alcudia de Monteagud 53,85 47,28 53,40 Alhabia 45,46 37,84 45,10 Alhama de Almería 43,57 36,90 42,91 Alicún 48,62 49,00 48,63 Almería (capital) 42,80 33,83 41,82 Almócita 52,27 33,62 50,69 Alsodux 55,82 64,00 56,33 Antas 44,17 40,52 43,40 Arboleas 45,97 61,97 56,69 Armuña de Almanzora 49,63 48,42 49,54 Bacares 59,19 60,00 59,20 Balanegra 41,37 33,48 39,85 Bayárcal 48,06 30,27 46,80 Bayarque 52,20 44,78 51,38 Bédar 49,72 62,14 57,00 Beires 59,10 40,93 58,17 Benahadux 38,85 31,93 38,41 Benitagla 62,58 32,50 62,01 Benizalón 54,38 50,13 53,88 Bentarique 52,41 30,17 52,13 Berja 41,88 34,29 40,74 Canjáyar 52,89 47,87 52,72 Cantoria 47,66 57,27 50,34 Carboneras 42,17 38,09 41,61 Castro de Filabres 57,16 50,67 56,82 Chercos 47,91 52,68 48,25 Chirivel 52,03 46,22 51,42 Cóbdar 53,35 56,39 53,53 Cuevas del Almanzora 41,45 37,21 40,28 Dalías 43,64 31,66 42,62 El Ejido 39,40 33,20 37,43 Enix 46,38 55,66 47,97 Felix 48,15 48,24 48,16 Fines 42,73 38,48 42,13 Fiñana 48,31 32,03 47,39 Fondón 49,59 44,89 49,39 Gádor 41,84 37,51 41,40 Garrucha 41,22 37,24 40,12 Gérgal 48,73 31,41 44,27 Huécija 48,06 33,23 47,41 Huércal de Almería 36,44 36,41 36,44 Huércal-Overa 42,38 40,91 42,07 Íllar 49,93 42,35 49,15 Instinción 48,44 39,97 47,82 La Mojonera 40,44 30,80 36,53 Laroya 45,71 53,26 46,50 Las Tres Villas 53,41 36,33 52,19 Láujar de Andarax 47,02 36,26 46,44 Líjar 51,92 52,43 51,95 Los Gallardos 43,05 57,55 48,69 Lubrín 55,71 46,00 52,97 Lucainena de las Torres 48,39 43,77 47,54 Lúcar 46,62 53,34 47,19 Macael 44,43 34,32 43,98 María 52,19 36,70 51,00 Mojácar 44,12 55,77 50,02 Nacimiento 52,72 31,59 47,23 Níjar 41,72 30,87 36,60 Ohanes 54,26 46,25 54,03 Olula de Castro 56,01 49,73 55,29 Olula del Río 43,40 33,50 42,59 Oria 51,27 56,60 52,57 Padules 56,06 32,97 54,10 Partaloa 52,86 62,06 59,13 Paterna del Río 52,11 48,25 51,96 Pechina 39,76 32,95 39,10 Pulpí 39,42 38,99 39,29 Purchena 45,11 38,88 44,48 Rágol 53,60 36,25 53,35 Rioja 41,76 34,99 41,29 Roquetas de Mar 39,11 34,92 37,91 Santa Cruz de Marchena 53,28 55,75 53,46 Santa Fe de Mondújar 44,96 39,73 44,26 Senés 55,98 56,42 56,02 Serón 49,85 43,86 49,50 Sierro 50,29 53,58 50,51 Somontín 50,61 50,78 50,63 Sorbas 48,31 44,94 47,53 Suflí 49,48 53,09 50,05 Tabernas 44,52 39,16 43,11 Taberno 48,72 51,01 49,15 Tahal 55,17 37,90 52,52 Terque 54,39 39,17 52,22 Tíjola 44,41 38,54 44,07 Turre 42,50 52,15 46,39 Turrillas 50,45 43,57 49,76 Uleila del Campo 50,57 44,35 49,94 Urrácal 50,47 49,48 50,31 Velefique 58,13 39,30 57,75 Vélez-Blanco 50,20 49,22 50,05 Vélez-Rubio 47,06 39,88 46,00 Vera 38,82 42,20 39,77 Viator 38,36 31,76 37,85 Vícar 38,93 32,12 36,66 Zurgena 46,36 58,93 51,86 No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 