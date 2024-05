Sucesos Ampliar Simulacro de incendio forestal en Turre Más de un centenar de efectivos participan en la prueba miércoles 22 de mayo de 2024 , 08:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Dirección General de Emergencias y Protección Civil de Andalucía desarrollará mañana miércoles un simulacro de incendios forestales en Turre, en el que participarán más de un centenar de efectivos de todas las administraciones para poner a prueba los mecanismos de respuesta y estar preparados en caso de que se produzca una emergencia real. El objetivo del ejercicio es comprobar la eficacia de la estructura organizativa y los procedimientos de intervención para la extinción de incendios forestales, así como para la protección de las personas y bienes de naturaleza forestal que pueden verse afectados, según lo establecido en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca). La dirección de la emergencia va a probar el sistema EsAlert, también conocido como 112 inverso, por lo que está previsto emitir mensajes de evacuación preventiva a las poblaciones de Alfaix y las urbanizaciones Cortijo Grande, Sierra Cabrera y La Carrasca, núcleos del municipio de Turre que albergan a unos 400 vecinos, aproximadamente. En otros puntos limítrofes al escenario ensayado en el incendio forestal también se van a emitir avisos de confinamiento y se va a difundir medidas preventivas y puntos de reunión. El mensaje de alerta, que se emitirá entre las 11:45 horas y las 12:00 horas, a los teléfonos móviles de los vecinos es una prueba de funcionamiento y, por tanto, la población no debe alarmarse ni realizar ninguna acción. La dirección del ejercicio ha decidido usar esta herramienta de aviso para que la ciudadanía comience a familiarizarse con estos mecanismos de alerta que facilitan su seguridad y autoprotección en emergencias. El simulacro va a servir, asimismo, para poner a prueba el nuevo marco jurídico que regula el nuevo Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd) aprobado por decreto el 4 de marzo y que debe estar implantado en el plazo de un año, al tiempo que ha ensayado el empleo de la herramienta esAlert o 112 inverso. El simulacro se iniciará a las 9:00 de la mañana con la llegada de los operativos intervinientes al entorno del núcleo urbano La Carrasca en Sierra Cabrera, paraje en el que se registró un incendio forestal en 2009. Una llamada al 112 por el avistamiento de una columna de humo en la zona será el punto de partida para este ejercicio que simula la afección a la urbanización, por lo que, ante el posible alcance a personas y bienes, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, declarará la situación operativa 1 del Plan Infoca, tal y como regula el Pteand. El ejercicio también contempla el despliegue del Puesto de Mando Avanzado (PMA) para la coordinación y toma de decisiones en la zona más elevada del cementerio de Turre y la simulación de distintas incidencias en la zona que deberán resolver los medios intervinientes, entre ellas, la evacuación de los vecinos de las casas más expuestas al incendio de Alfaix y las urbanizaciones de Cortijo Grande, Sierra Cabrera y La Carrasca, y el confinamiento preventivo de otros núcleos próximos. El dispositivo estará compuesto por más de un centenar de profesionales. Entre los participantes en el simulacro se contará con personal del Cecem 112, servicio autonómico de Protección Civil, en el que se integra el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), así como del servicio provincial de Protección Civil, efectivos de INFOCA, el Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, Cruz Roja, Guardia Civil, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, Policía Local de Turre, el servicio local de Protección Civil de la Diputación provincial, Turre, Berja, El Ejido y Níjar, más las agrupaciones de voluntariado de Diputación, Berja, El Ejido, Níjar y Turre. Es posible que los vecinos de lugar vean un movimiento inusual de vehículos de emergencia en la zona ante el que no deben preocuparse ya que se trata de un ejercicio para poner a prueba las capacidades de los servicios de emergencia y mejorar. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

