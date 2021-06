Sucesos Descubren una plantación de marihuana tras declararse un incendio en la vivienda viernes 25 de junio de 2021 , 12:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Hay una persona detenida, acusada de los delitos de defraudación de fluido eléctrico, contra la salud pública y un delito de incendio



Agentes de la Policía Nacional en Almería han desmantelado una plantación indoor de marihuana en calle Ceuta, descubierta tras declararse un incendio en la vivienda. Hay una mujer detenida acusada de los delitos de defraudación de fluido eléctrico, contra la salud pública y e incendio.



Los hechos ocurrieron de madrugada y el fuego se originó en una de las habitaciones de la vivienda destinada al cultivo de marihuana. Un sobrecalentamiento en la irregular instalación eléctrica, que suministraba luz y calor a la plantación de marihuana, propició que los cables comenzasen a arder.



Los vecinos del inmueble tuvieron que abandonar el mismo debido a la gran cantidad de humo existente, obligados algunos a hacerlo a través de los balcones colindantes con el edificio anexo.



La Policía Nacional intervino un total de 107 plantas de marihuana, 11 lámparas, 11 transformadores y 2 máquinas de aire acondicionado.



En la habitación donde se originó el fuego se encontraban totalmente calcinadas tanto las plantas como los instrumentos destinados a la plantación.



La detenida, a la que le constan numerosos antecedentes policiales, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Seis de Almería, acusada de los delitos de defraudación de fluido eléctrico, contra la salud pública y de un delito de incendio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

