Sucesos Desmantelada una banda qeu asaltaba gasolineras jueves 28 de octubre de 2021 , 11:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fueron sorprendidos cuando pretendían asaltar otra gasolinera con parte de un botín anterior en el coche, además de una palanca, tenazas, radial de corte, guantes y pasamontañas





La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘Fuel Station’, ha desarrollado una investigación para esclarecer una serie de robos con fuerza en estaciones de servicio de la comarca del Alto Guadalentín, que se ha saldado con la desarticulación de un experimentado grupo criminal, relacionado con siete robos con fuerza cometidos en los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras y Cuevas de Almanzora (Granada)



Tres personas han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza y de pertenencia a organización criminal.



La investigación se inició a principio de mes, cuando la Guardia Civil investigaba una serie de robos en estaciones de servicio de la comarca del Alto Guadalentín que, por su continuidad, habían generado cierta alarma social.



Los indicios obtenidos en las inspecciones oculares y, después del visionado de las cámaras de seguridad de los establecimientos, aportaron a los agentes información que permitió conocer que se trataba de varios individuos que, ocultos con pasamontañas, accedían a los locales para apoderarse de la recaudación y de otros objetos de valor, fáciles de transportar, con cierta agilidad.



Esta agilidad, hizo sospechar que conocían de antemano las estaciones de servicio, sus vías de acceso y las medidas de seguridad con las que contaban, por lo que podía tratarse de personas asentadas en la zona.

Colaboración con la Policía Local de Lorca

Mientras avanzaba la labor investigadora, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Lorca, estableció una serie de discretos operativos policiales en gasolineras del entorno de Lorca.



De esta forma, uno de los operativos se organizó en una de las estaciones de servicio que aún no habían sido objeto de estos robos y que, por su situación, podía ser un claro objetivo.



Los agentes comprobaron como un vehículo se aproximaba y, después de reconocer la zona, huía precipitadamente del lugar, siendo interceptado en las proximidades. En el coche viajaban tres individuos, con un extenso historial delictivo y, en su poder, fueron halladas varias herramientas como patas de cabra, palancas, tenazas y radial de corte, además de pasamontañas y guantes.



En el vehículo, además, la Guardia Civil halló varias baterías, mangueras de arranque de vehículos, linternas led, cinta aislante y otros objetos que fueron identificados como procedentes del robo en otras estaciones de servicio.



La operación ‘Fuel Station’ ha culminado con la desarticulación de un experimentado grupo criminal, formado por tres varones, españoles, de 31, 32 y 40 años; y vecinos de Águilas, que han sido detenidos como presuntos autores de siete delitos de robo con fuerza en estaciones de servicio de Lorca, Puerto Lumbreras y Cuevas de Almanzora (Granada).



Los arrestados, los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 7 de Lorca, cuyo titular ha ordenado su ingreso en prisión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.