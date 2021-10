Sucesos Un empresario simula el robo de maquinaria para cobrar 80.000 euros del seguro jueves 28 de octubre de 2021 , 11:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El autor de los hechos denunció que le habían sustraído cuatro máquinas, dos de ellas de grandes dimensiones, que tenía en una nave de la barriada de Burjulú en Cuevas del Almanzora (Almería).



La Guardia Civil de Almería, dentro de la operación “Garpa” finalizada el pasado viernes, ha detenido a un varón de 32 años que intentaba estafar a su compañía de seguros al simular el robo de cuatro máquinas agrícolas que tenía aseguradas por valor de 80.000 euros.



El autor de los hechos denunció que le habían sustraído la maquinaria que tenía guardada en una de las naves agrícolas de su empresa en la barriada de Burjulú, de la localidad almeriense de Cuevas del Almanzora. Antes de simular el robo, ocultó las máquinas de labranza en otra nave industrial de su propiedad que tenía en la misma zona.



Esta detención se enmarca en la continua labor que la Guardia Civil desarrolla en la provincia de Almería dentro de plan integral de prevención y lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social y la Hacienda Pública.



La Guardia Civil inició la investigación a finales del pasado mes de agosto cuando el autor de los hechos denunció que había sido víctima del robo de cuatro máquinas agrícolas: dos aperos de grandes dimensiones, una grada de disco y una de labranza. El denunciante explicó que el valor de la maquinaría sustraída era de unos 80.000 euros, que la tenía asegurada contra robos y que el candado de la cadena que impedía el acceso a la nave había sido forzado.



Desde ese momento se iniciaron las primeras averiguaciones para esclarecer los hechos. En una de las últimas inspecciones efectuadas en la nave, los agentes encargados de la investigación examinaron de forma minuciosa el lugar y advirtieron una serie de detalles que les hicieron sospechar sobre la veracidad de la denuncia presentada.



Dado que este tipo de maquinaria solo puede transportarse en tractores especiales, la Guardia Civil inspeccionó todos los vehículos de estas características de la zona. Semanas después, localizaron las cuatro máquinas presuntamente robadas en otra nave industrial de la misma barriada, también propiedad del denunciante.



Asimismo, la Guardia Civil averiguó que el denunciante estaba desarrollando los trámites con su compañía aseguradora para cobrar la indemnización por el presunto robo. Con toda esta información, los agentes tenían probado conocimiento de que el detenido había simulado el robo y trataba de estafar a la empresa de seguros. Para obtener mayor información le formularon determinadas preguntas que desencadenaron la confesión del empresario declarando que la denuncia que presentó era falsa.



Por todo ello, la operación finalizó el pasado viernes con la detención del denunciante como presunto autor de un delito contra la administración de la justicia al haber interpuesto una denuncia falsa como víctima de un delito de robo con fuerza en las cosas, lo que ha evitado la estafa a la compañía aseguradora.



Delito

Se recuerda que la simulación de delito está recogida en el artículo 457 del Código Penal, “el que simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses”. Si además viene acompañada de la estafa a una compañía aseguradora y el cobro del valor de los efectos asegurados, se enfrentaría a una pena de prisión de entre seis meses y tres años.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vera (Almería).

