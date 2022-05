Sucesos Desmantelada una plantación de droga e intervenida puna pistola táser lunes 16 de mayo de 2022 , 11:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuatro detenidos en la calle Bahía Alta de Almería Agentes de la Policía Nacional en Almería han desmantelado una nueva plantación indoor de marihuana y detenido a cuatro personas, en la calle Bahía Alta. Los agentes realizaron un registro en un domicilio de la Calle Bahía Alta, localizando en el mismo 2.681 plantas de marihuana y 1.220 gramos de cogollos y picadura de marihuana, 1.205 euros en efectivo, 104 transformadores eléctricos, 99 focos, 99 bombillas, 12 filtros y 9 extractores. Además fue intervenida una táser marca PEGASUS POWERBANK de 10.000 KW. Durante el registro se comprobó que la vivienda presentaba una acometida ilegal del suministro eléctrico, por lo que se dio aviso a técnicos de la empresa ENDESA, los cuales procedieron a realizar una inspección y posterior corte del suministro eléctrico al encontrarse dicha vivienda enganchada de forma fraudulenta. Uno de los detenidos al percatarse de la presencia policial emprendió la huida saltando a la parcela colindante para huir, siendo interceptado por los agentes. Los detenidos, tres hombres y una mujer, han pasado a disposición de la Autoridad Judicial acusados de los delitos de defraudación de fluido eléctrico y contra la salud pública. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

