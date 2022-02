Capital La periodista Lola González pregonará al Encuentro este 2022 miércoles 02 de febrero de 2022 , 08:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta General de la Hermandad aprobó en asamblea celebrada a finales del año pasado, designar e invitar a Lola González Guerrero a realizar el pregón de la Hermandad de este año 2022. El pregón tendrá lugar en la sede canónica de la Hermandad, la Iglesia de San Antonio de Padua, una vez iniciada la Cuaresma, el sábado 5 de marzo a las 20:15 horas, tras la Misa de Hermandad. Será presentada por su amigo y compañero de los medios de comunicación Alfredo Casas López. Lola González Guerrero nació en 1981. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Almería. Lleva ejerciendo como redactora de la sección de Local en el diario La Voz de Almería desde el año 2007, habiendo trabajado antes en otros medios de comunicación de la ciudad como el Diario de Almería o Canal 28 TV. Es cofrade de la Hermandad del Perdón, formando parte de la cuadrilla de costaleros descalzos del Cristo del Perdón. Desde su vinculación con el mundo de las cofradías, siempre ha tenido un especial cariño a la Hermandad del Encuentro y a sus Titulares, con los que no suele faltar a la cita cada Jueves Santo desde que la Hermandad radica en Ciudad Jardín. Ha colaborado en la presentación de diversos actos con la Agrupación de Hermandades y Cofradías, así como con algunas hermandades de la ciudad. Ha formado parte del Movimiento Scout Católico (MSC). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

