Desmantelado un bloque completo de Calle La Reina dedicado al cultivo de marihuana jueves 05 de mayo de 2022 , 13:34h La Policía Nacional detiene en Almería a diez personas que cultivaban marihuana en el interior de sus viviendas Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Almería un bloque de viviendas situado en el centro de la ciudad donde se encontraban varias plantaciones de marihuana, ocultas en el interior de las ocho viviendas del edificio. El edificio se encontraba ocupado en su totalidad, siendo utilizado tanto para vivir como para ser usado para el cultivo de marihuana. Los registros se realzaron en la mañana del pasado día 27 de abril, y se saldó con la detención de diez personas, ocho hombres y dos mujeres y la incautación de 1.019 plantas de marihuana, 1.900 gramos de cogollos de marihuana, 316 gramos de hachís, 2 balanzas de precisión, 112 focos, 112 bombillas, 118 transformadores, 11 extractores y una pistola de aire comprimido de la marca GAMO. Los agentes comprobaron que todas las viviendas presentaban una acometida ilegal del suministro eléctrico, por lo que operarios de ENDESA procedieron al corte de las mismas durante el registro de las viviendas. Los diez detenidos, ocho hombres y dos mujeres, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número CUATRO de Almería durante la mañana del pasado viernes 29 de abril, acusados de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, acordando el ingreso el prisión de tres de ellos.

