Sucesos Desmantelan una banda georgiana de robo en viviendas jueves 08 de abril de 2021 , 13:06h



La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal itinerante que se había especializado en el robo en interior de domicilios en España y Europa. Han sido detenidas cuatro personas de origen georgiano por presunta participación en, al menos, 15 robos con fuerza en vivienda y pertenencia a organización criminal. En el registro de un piso turístico en Gijón, utilizado por los arrestados como base de operaciones, los agentes intervinieron joyas, 7.000 euros en efectivo, diversa documentación y herramientas para cometer los ilícitos.



La investigación policial comenzó en la ciudad de Cartagena a mediados del noviembre de 2020. Los agentes detectaron la presunta actividad criminal de los detenidos e iniciaron las gestiones para su localización e identificación, pesquisas complejas debido al carácter itinerante de la organización y que obligó a iniciar una investigación coordinada entre diferentes unidades operativas -Almería, Granada, Gijón, Oviedo y Cartagena- a fin de acabar con su actividad criminal.



Pisos de alquiler a modo de centro de operaciones

Durante la investigación, los agentes constataron que los detenidos estudiaban las viviendas que iban a asaltar antes de perpetrar los robos. Para ello se afincaban durante un corto periodo de tiempo en la ciudad, alquilando pisos a través de diferentes plataformas que transformaban en centros de operaciones. En los apartamentos permanecían no más de dos semanas y, de manera repentina, cambiaban de ubicación para desplazarse hasta a más de 1.000 kilómetros de distancia.



En una de estas viviendas situada en Gijón, los agentes llevaron a cabo las detenciones de los cuatro integrantes y un registro domiciliario donde intervinieron una gran cantidad de joyas, probablemente obtenidas durante sus diferentes robos, así como 7.000 euros en efectivo, documentación, herramientas de las habitualmente utilizadas para cometer este tipo de robos, nueve teléfonos móviles y tres vehículos.



Modus operandi

Durante los tres meses que ha durado la investigación, los agentes policiales han constatado la especialización de la organización. Los detenidos cometían los robos mediante diferentes especialidades, haciendo uso de ganzúas artesanales, el método bumping o impresioning e incluso utilizando la fuerza para fracturar la cerradura.



Los cuatros detenidos que formaban la organización, con edades comprendidas entre los 33 y 50 años de edad, todos ellos de nacionalidad georgiana, fueron puestos a disposición de judicial por su presunta participación en al menos 15 robos con fuerza en vivienda y pertenencia a organización criminal.

