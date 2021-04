Sucesos Detenido un "mirón" que usaba un visor nocturno jueves 08 de abril de 2021 , 12:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Captaba imágenes de las parejas manteniendo relaciones intimas en las inmediaciones de la desembocadura del Río Andarax en Almería. Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a un varón, que espiaba y grababa en video a las parejas mientras mantenían relaciones íntimas en el interior de sus vehículos en zonas de poco tránsito.



Durante la noche del día 22 de marzo, mientras un vehículo radiopatrulla de la Policía Nacional se encontraba realizando labores de prevención de la delincuencia, identificó en el interior de su vehículo a un hombre, que permanecía estacionado en las inmediaciones de la desembocadura del Río Andarax en Almería.



Las incongruencias manifestadas acerca del porqué de su estancia en dicho lugar, levantaron sospechas en los agentes, quienes en un registro del vehículo detectaron un dispositivo de captación de imágenes nocturnas.



Los agentes requisaron el dispositivo hallado en el vehículo e identificaron plenamente al propietario, trasladando el mismo al grupo de investigación correspondiente de la Comisaría Provincial de Almería, el cual tras analizar el contenido de la tarjeta de memoria del visor nocturno, comprobó que las imágenes grabadas eran de contenido sexual, constituyendo una infracción penal.



Tras esta comprobación los agentes encargados de la investigación procedieron a su detención, manifestando el detenido a los mismos que acudía a lugares recónditos donde presuponía que podía haber parejas en el interior de sus vehículos practicando sexo, y que para satisfacer su lívido, tomaba imágenes y videos con el visor intervenido y así reproducirlas en su domicilio a posteriori.



El arrestado de 38 años de edad, ha pasado a disposición judicial acusado del delito de descubrimiento y revelación de secretos.

