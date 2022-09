Sucesos Desmantelan una base logística de distribución de droga viernes 30 de septiembre de 2022 , 09:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ubicada en El Ejido y ha permitido a la Guardia Civil hacer tres detenciones La Guardia Civil de la Comandancia de Almería interviene 350 kg de hachís ocultos en un doble fondo del vehículo donde son transportados y desarticula, en El Ejido (Almería) la base operativa desde donde se preparan los envíos, lugar donde se intervienen diferentes muestras de la droga (cerca de 2.000 gr), numerosas armas de fuego y munición, 2 vehículos utilizados para el transporte y 2 motos de agua utilizadas durante los desembarcos. Esta operación, denominada “Operación Rudoni” está enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil de la Comandancia de Almería en la lucha contra el tráfico, elaboración y/o cultivo de sustancias estupefacientes en la provincia. Esta operación, es el resultado de la inteligencia básica e información obtenida en relación con el transporte, almacenamiento, procedimientos, ubicaciones, etc. De anteriores operativas de droga. La Operación Rudoni, se inicia en la madrugada del pasado día 23 de septiembre cuando durante un control preventivo, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, localiza de 350 kg de hachís ocultos en un doble fondo del vehículo donde son transportados. El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, vincula el transporte con el lugar donde se produce la carga, una finca ubicada en El Ejido (Almería), lugar que cuenta con extremas medidas de seguridad para evitar la acción policial y de otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. La Guardia Civil de Almería organiza un dispositivo para proceder a la inspección y registro de la finca, donde se intervienen cerca de 2.000 gr de las muestras que los autores ofrecen a sus clientes, además de la preparada para su distribución, una importante cantidad de dinero, 5 armas de fuego con numerosa munición, dos vehículos y dos motos de agua utilizadas para realizar los desembarcos de la droga. Como resultado de la operación “Rudoni”, desarrollada por OCON-SUR y el grupo EDOA de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se salda con la detención de 3 personas. Las diligencias instruidas junto con los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de El Ejido (Almería), que decreta su ingreso en prisión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

