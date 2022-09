Dos películas que has visto y ahora son musicales

No es muy frecuente que un musical acabe convirtiéndose en película cinematográfica, pero sí lo es que pase al revés, y si has disfrutado en el cine, aunque no sea aficionado a los musicales, seguro que lo pasarás bien en el teatro.

Por eso traemos dos propuestas que no van a dejarte indiferente porque se trata de dos películas que realmente es muy difícil que no hayas visto al menos una vez en tu vida, porque son famosísimas, porque ambas marcaron una época, y ahora son musicales, y están muy cerca.

Dirty Dancing

Estrenada en 1987, Dirty Dancing, cuenta una historia romántica de alto voltaje sensual como puede deducirse de su propio título.

La trama se desarrolla en el año 1963, en un hotel llamado Catskill Mountains, donde se aloja Frances Houseman , algo puritana al principio, pero que descubre en una fiesta nocturna toda la sensualidad del baile.

Uno de los bailarines habituales del hotel, Johnny Castle, se quede sin pareja de baile, y ella se ofrece a sustituirla, y ahí surge la pasión que lleva el baile al límite. Seguro que puedes recordar a unos jóvenes Patrick Swayze y Jennifer Grey, elevando la temperatura de la sala de cine.

Es la mezcla perfecta de romanticismo y sensualidad, y si te gusta bailar temas como Do you love me? o la más que mítica (I've had) The time of my life , lo difícil será que no te levantes de la butaca y quieras subir tú también al escenario.

Puedes verlo en Madrid, y las entradas están disponibles aquí.

Grease

Brillantina, coches descapotables, chicas con faldas de vuelo y chicos con chaquetas de cuero… cómo olvidar a John Travolta y Olivia Newton John al ritmo pegadizo de Summer Nights, You're The One That I Want, o la nominada al Oscar, Hopelessly Devoted To You.

La historia, la recordarás, se desarrolla en los años 50, y cuenta cómo Danny, un chico malote, es un dulce corderito en verano, cuando conoció a Sandy, una modosita adolescente que, al inicio del curso llegan ambos al instituto Rydell. Ahí se produce el choque entre ambos, porque ella espera ver al cariñoso chico de las vacaciones, pero se encuentra que es un macarrilla que marca distancias con ella, aunque secretamente suspira por ella cada noche.

Después de una larga historia de vaivenes, ella opta por deslumbralo enfundándose unos ajustadísimos pantalones de cuero negro y un entallado top, y marcándose unos bailes impresionantes en un parque de atracciones.

Grease, El Musical, fue creado en 1971 por Jim Jacobs y Warren Casey, y se mantuvo en Broadway diez años consecutivos. En España se estrenó en 2011 y ahora regresa al Teatro Tívoli de Barcelona… y aquí puedes conseguir tus entradas.