Sucesos Ampliar Detendidos por facilitar falsos empadronamientos a inmigrantes en El Ejido lunes 03 de enero de 2022 , 11:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La pareja cobraba 1.200 euros por ceder su vivienda para que los inmigrantes en situación irregular se empadronaran en el Ayuntamiento de El Ejido Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han detenido a una pareja por un delito de estafa. Agentes de la Comisaría Provincial de El Ejido tuvieron conocimiento a mediados del año 2020 que varias personas habían entregado dinero a una pareja para usar su vivienda para empadronarse, puesto que así constaría que residía en el municipio durante unos meses y podrían solicitar un informe de arraigo, siendo éste el único requisito que le faltaba para conseguir el permiso de residencia y trabajo en España. Estas personas ofrecían un contrato de arrendamiento falso, sin tener que vivir en la vivienda por un pago de 1.200 euros. Además del contrato citado estas personas se comprometían a realizar todos los trámites necesarios para que consiguieran el informe de arraigo. Los agentes encargados de la investigación comprobaron que en el contrato de alquiler falso aparecían seis personas, los detenidos que residían en el mismo y propietarios de la vivienda, y cuatro personas que nunca habían residido en la misma. Durante el proceso de empadronamiento a los requirentes se les solicitó por parte del Ayuntamiento de El Ejido algún documento que acreditase que residían en la vivienda, y al ponerse en contacto con los propietarios estos se desentendieron completamente de dichas personas, negándose a proporcionarles la documentación inicialmente prometida. Tras esto, los afectados pusieron el hecho en conocimiento de la Policía Nacional en El Ejido, la cual comenzó una investigación que ha culminado con la detención de un hombre y una mujer como autores materiales de un delito de estafa. Comprobando además que al varón le constaba una Orden de Alejamiento de su mujer, la detenida, siendo detenido además por un delito de Quebrantamiento de Condena. Los detenidos, una mujer y un varón con numerosos antecedentes policiales han pasado a disposición judicial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.