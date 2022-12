Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Detenidos en Vícar por blanquear dinero con facturas falsas de combustible viernes 16 de diciembre de 2022 , 13:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A una conocida empresa de distribución de carburante le han estafado135.000 euros El [email protected], unidad de la Guardia Civil, encargada de prevenir, proteger y perseguir la cibercriminalidad, ha procedido a la detención de dos personas como autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Los hechos se vienen investigando desde el día 5 de agosto, en el marco de la “Operación Petrosely”, tras la denuncia presentada por un representante de una conocida empresa de distribución de carburante a la que le fue estafada la cantidad de 135.000 euros.

Los guardias civiles especialistas tras realizar un análisis e investigación técnica, logró averiguar que los autores, utilizando malware, accedían al sistema informático de una empresa, consiguiendo suplantar su identidad, y creando una factura falsa modificando el número de cuenta original.

Continuando con las gestiones, se pudo identificar a las dos personas sospechosas del ilícito penal, que se encontraban en la localidad de Vicar, en la provincia de Almería.

Trasladado este Equipo @ a dicha población, procedió a la detención de un hombre y una mujer como supuestos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.

También se efectuó un registro domiciliario debidamente autorizado, en colaboración con el puesto de La Guardia Civil de Vicar, en el que se intervinieron dispositivos informáticos, tales como discos duros, teléfonos de alta gama, joyas y artículos de lujo, adquiridos con el

dinero estafado.

