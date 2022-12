Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar 22 detenidos por estafas suplantando a una entidad bancaria viernes 16 de diciembre de 2022 , 09:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia nviaban mensajes alertando de una posible brecha de seguridad en sus cuentas corrientes, obteniendo así las credenciales de sus víctimas y realizaban desvíos patrimoniales En el marco de la “Operación SMSBANK”, desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Almería, se ha procedido a la desarticulación parcial del entramado económico de una Organización Criminal dedicada a realizar delitos de estafas tecnológicas, llegando a sustraer 394.163€, utilizando los métodos conocidos como “SPOOFING” y “SMISHING”, en el que contactaban con los perjudicados haciéndose pasar por empleados de su entidad bancaria. En esta modalidad de estafa, los presuntos estafadores envían mensajes SMS masivos alertando a los destinatarios de una posible brecha de seguridad en su cuenta bancaria, llamándoles por teléfono a continuación haciéndose pasar por empleados de su banco, para obtener sus credenciales y realizar desvíos patrimoniales a favor de la organización a través de la banca digital. En primer lugar, la víctima recibía un mensaje de texto alertando de un acceso no reconocido en sus cuentas con un enlace a una página de internet para que el usuario, tras acceder al mismo, fuera redirigido a una página web idéntica a la de la entidad bancaria pero que, en este caso, estaba siendo usurpada. Además, los miembros de la Organización Criminal eran capaces de simular una llamada telefónica de la entidad bancaria para comunicarse con sus clientes y reiterar a la víctima que se habían detectado movimientos fraudulentos en sus cuentas para reforzar este proceso y perfeccionar de este modo la estafa. Cuando la víctima recibía esta llamada proporcionaba a los delincuentes una serie de códigos de verificación creyendo que estaba anulando la operación cuando en realidad la estaba confirmando. De este modo, permitía a los miembros del grupo organizado hacerse con su banca online y completar las transferencias o, incluso, la contratación de préstamos de concesión inmediata cuyos importes también eran desviados a las cuentas utilizadas por los cibercriminales. La investigación del Equipo @ de la comandancia de Almería comenzó el pasado mes de mayo, cuando tuvieron conocimiento de las primeras denuncias presentadas por los perjudicados de estos hechos delictivos. En esta fase de la operación se ha procedido a la detención de un total de veintidós (22) personas de diferentes nacionalidades, diecisiete (17) en Barcelona, cuatro (4) en Madrid y uno en Toledo (1), a quienes se les atribuye los delitos de estafa tecnológica, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación del estado civil. Este tipo de delitos, debido a la seguridad que proporciona internet, se pueden cometer desde ubicaciones muy distintas a donde residen las víctimas, lo que supone un esfuerzo añadido para llevar a cabo las investigaciones. La operación sigue abierta y no se descartan las detenciones de más personas pertenecientes a este grupo criminal, localizadas en diferentes provincias del territorio nacional. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Almería. La Guardia Civil recuerda que en las comunicaciones que las entidades bancarias envían a través de SMS, nunca solicitan datos personales o claves bancarias, recomendando no acceder a ninguno de los enlaces a internet recibidos, debiendo ponerse en contacto con su banco en caso de dudar de la legitimidad de alguna de estas comunicaciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

