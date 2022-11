Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Detenida una banda de 12 menores por robos con violencia lunes 21 de noviembre de 2022 , 10:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los arrestados residían en Águilas pero algunas víctimas eran de Roquetas de Mar, otras de Valdemoro y también de Barcelona La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘Vioboys’, ha desarrollado, desde el pasado verano en el municipio de Águilas, una investigación dirigida a identificar, localizar y detener a un grupo de jóvenes, autores de varios robos en la vía pública, que se ha saldado con la detención de 12 varones, menores de edad, como presuntos autores de seis delitos de robo con violencia e intimidación. La investigación se inició en el mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de una serie de robos, perpetrados en el municipio de Águilas por un grupo de jóvenes que, de forma sistemática, materializaron diversos asaltos con violencia e intimidación sobre otros adolescentes. Modus operandi Investigadores de la Benemérita recabaron testimonios, indicios y otras informaciones hasta que averiguar que los sospechosos actuaban con un patrón predeterminado. Para llevar a cabo los robos se organizaban en grupos de dos o tres individuos, seleccionaban a sus víctimas –algunas de ellas menores–, aprovechaban cuando éstas iban solas o acompañadas de una o dos personas, las abordaban con la excusa de tener que hacer una llamada urgente, las golpeaban si oponían resistencia para entregar su teléfono y huían del lugar, no sin antes obligarlas a desbloquear los terminales de telefonía. La Guardia Civil identificó a varios jóvenes, asentados en el municipio de Águilas, como principales sospechosos de su participación en los delitos investigados, sobre los que se centró la investigación. De esta forma, una vez obtenidos los indicios necesarios, unidades de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid), Roquetas de Mar (Almería) y Barcelona, donde residían algunas de las víctimas, contactaron con éstas para ultimar la identificación de los sospechosos, lo que resultó positivo. De forma escalonada, la Benemérita, en colaboración con la Policía Local de Águilas, ha llevado a cabo la localización y detención de 12 jóvenes –menores de edad y vecinos del municipio de Águilas– como presuntos autores de seis delitos de robo con violencia e intimidación. La operación ‘Vioboys’ ha culminado con la puesta a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia de los 12 menores de edad detenidos, así como de las diligencias instruidas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

