Deportes Costa Rica, primera piedra de toque para España en la Copa del Mundo 2022 lunes 21 de noviembre de 2022 , 12:13h Las cartas están echadas. La Roja empieza su singladura en Qatar 2022 el miércoles a las 17h frente a Costa Rica, en el Estadio Al Thumama de la capital catarí. Los otros rivales del grupo E serán Alemania y Japón, el 27 de noviembre y el 1 de diciembre respectivamente. Pese a la dura competencia que seguramente presenten los germanos, España es la principal candidata a acabar primera de grupo según las casas de apuestas al Mundial 2022. El debut ante la selección costarricense, Los Ticos, debiera ser un aterrizaje suave para el equipo español, muy favorito a ganar si nos atenemos a las cuotas de apuestas al partido. Costa Rica tiene el mérito de que el de Qatar 2022 será su tercer mundial consecutivo, y con el liderazgo de Keylor Navas bajo los palos tratará de complicarle el partido a los nuestros. Grandes nombres lo verán desde casa Muchos pueden hablar de las notables ausencias en la selección. De delanteros de garantías como Borja Iglesias o Iago Aspas, de rocosos defensas del estilo de Íñigo Martínez y Sergio Ramos, o también hay quien se acordará de que centrocampistas de nivel como Sergio Canales y Thiago Alcántara no están llamados a Qatar. Tampoco lo estar el guardameta David de Gea, que dejó de contar para Luis Enrique a principios de año; ni veremos a dos jugadores que son del gusto del entrenador pero que perdieron sus opciones de acudir al mundial por sendas lesiones: el mediocampista Mikel Oyarzábal y el delantero Gerard Moreno. ¿Cuáles son los 26 elegidos? Ø Porteros (3): Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya Ø Defensas (8): Dani Carvajal, Jordi Alba, César Azpilicueta, Eric García, Pau Torres, Hugo Guillamón, Aymeric Laporte y Alejandro Balde (sustituye a José Luis Gayá, lesionado) Ø Mediocampistas (7): Busquets (el capitán), Koke, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Pedri y Marcos Llorente Ø Delanteros (8): Álvaro Morata, Ferrán Torres, Marco Asensio, Nico Williams, Jéremi Pino, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati. Un estilo personal e innegociable Una cosa no se le puede negar al seleccionador español, tiene su propio estilo y no ha tenido ningún reparo en ir testando jugadores hasta decidirse por los 26 de Qatar. En los cuatro años que lleva al frente de La Roja, el entrenador asturiano ha probado un total de 56 futbolistas. Por eso no es de extrañar que sólo sean 6 los jugadores que estuvieron en el último mundial y repiten ahora en Catar - Busquets, Koke, Carvajal, Marco Asensio, Azpilicueta y Jordi Alba; o que 9 de los convocados en este mundial no lo estuvieran en la Eurocopa 2020 jugada el año pasado. Hay también 6 jugadores que estarán en Catar habiendo disputado menos de 10 partidos con la selección. Los casos más extremos son los de Hugo Guillamón (3 partidos jugados), Nico Williams (2 partidos), así como los metas suplentes Robert Sánchez (1) y David Raya, que no ha debutado aún. La juventud por bandera Si una cosa caracteriza a la selección que acudirá a Qatar es su juventud. Hasta ocho de los convocados son menores de 23 años, y dos de ellos (ambos del Barça) son insultantemente jóvenes: Pedri, que cumplirá 20 años durante el mundial; y sobre todo Gavi, que con sus 18 añitos es el jugador español más joven en ser llamado a un mundial. Pese a la juventud del equipo, un punto a su favor es la experiencia internacional a nivel de clubes de los convocados, con ocho de ellos jugando actualmente en equipos de ligas extranjeras: cinco en la Premier inglesa, dos en la Ligue 1 francesa y uno en la Bundesliga germana. Resaltar por último que la selección tiene un claro color Barça, con 7 de los convocados provenientes del equipo culé. ¿Sorprendente? Difícilmente, al fin y al cabo, los años más exitosos de Luis Enrique como jugador y entrenador han estado ligados al equipo de la Ciudad Condal.

