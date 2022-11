Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Vecinos conta la línea eléctrica aérea en la Sierra de las Estancias lunes 21 de noviembre de 2022 , 08:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La oposición vecinal a la construcción de la linea de transporte aérea de 400 kv con torres de más de 80 metros de alto por un territorio virgen, como son la Sierra de las Estancias, cada día es mayor y queda demostrado en actos como los realizados en los últimos años, recordamos: 1) gran manifestación vecinal en Taberno hace año y medio , 2) Tractorada en Chirivel este pasado mes de Enero ocupando la A92 hasta Vélez Rubio , 3) las jornadas de convivencia vecinales realizadas en el último año , recogida masiva de más de 6000 alegaciones en los dos últimos años y 4) actualmente recogiendo alegaciones colectivas en contra del actual trazado de la linea-autopista eléctrica 400 kv por el pasillo 1 y 2 en innumerables comercios y mercados de la zona. 5) reuniones mantenidas durante el último semestre con el ministerio de Transición Ecológica. 6) denuncias presentadas ante la Unión Europea. 7) Solicitud de Zona ZEN para la Sierra de las Estancias. 700 vecinos de ALBOX, TABERNO, ORIA ,CHIRIVEL Y VELEZ RUBIO se concentraron este domingo 20-11-2022 en contra del trazado actual de la Linea 400kv a su paso por la Sierra de la Estancias, convocados por la Plataforma Salvemos la SIERRA de las Estancias. Previa a esta concentración, en la misma mañana del Domingo, la Plataforma mantuvo un encuentro amigable con el Rector del Santuario del Saliente, D. Antonio J Saldaña que le informaron del todo el trabajo realizado hasta ahora. En dicha concentración acudieron los Alcaldes de de Oria Marcos Reche , Alcalde de Taberno Antonio Martos , Alcalde de Velez Rubio Miguel Martínez-Carlón Manchón y Tenientes Alcalde de Velez Rubio José Manuel Marrero y Juan José Parra , y Alcalde de Albox Francisco Torrecillas, así como la mayoría de los miembros de las corporaciones locales , asi como podemos citar como ejemplos a Doña Virginia Sáez Salvador (UCIN) , Don Juan Javier Torrecillas jiménez (UCIN) , Don Fermin Moreno Torrente (UCIN), Tito Carrillo y Mari Trinidad Segovia Psoe ALBOX, Esteba Carrión , y Doña Matilde Gomez Campoy Pp ALBOX, Luis Garcia Psoe ORia , Mabel Martínez López Pp CHIRIVEL ademas de unos 700 vecinos de todos los pueblos afectados del NOrte del Almeria en su trazado por la Sierra de las Estancias ORIA , CHIRIVEL, TABERNO, VELEZ RUBIO Y ALBOX. También destacar que por parte del Ayuntamiento de ALBOX, se fletaron dos autobuses para que los vecinos pudieran subir al Santuario en la mañana de este domingo y poder manifestarse. En el acto de leyó una manifiesto en contra del trazado actual de la lINEA 400KV por parte de Julia Garcia de la plataforma Salvemos la Sierra de las Estancias, video aqui: En dicha concentración vecinal se leyó un manifiesto en contra del actual trazado de la linea 400kv que además ocasionará un gran impacto visual , desde la explanada del Santuario se verá hasta 6 kms de torres de más de 800 metros que cruzarán por todo lo más alto de los montes del Saliente , en un recorrido caprichoso y subjetivo cruzará haciendo una Z todo el NOrte del Término municipal de ALbox, afectando gravemente al cultivo de almendra ecológica , la de mayor extensión de toda España y afectando y mucho al turismo religioso, siendo el Santuario del Saliente el centro mariano de mayor peregrinación del SUDESTE de España, recogiendo peregrinos que vienen tanto de Almeria, como de Granada y Murcia y que muy posiblemente tengan que atravesar por debajo de los más de 24 cables que llevará este "famoso tendido eléctrico", esperemos que esto no ocurra!! Para finalizar el acto reindivicativo, hubo baile traidicional a cargo de la escuela de los Cerricos y de la Cuadrilla del Saliente y una posterior comida de convivencia en la hospederia del Santuario. Gracias a esta gran presión vecinal el pasado mes de Octubre a traves del BOE de 30-10-2022 se publicó el proyecto de la subestación de la Ribina, necesario para el AVE y se sacó de dicho procedimiento administrativo, el estudio de impacto medioambiental de la linea BAZA -La Ribina, que lo habian colado como un anexo por la puerta de atrás, cumpliendo asi su promesa y su palabra desde el Ministerio de Transición Ecológica. Por lo que queda demostrado que esta línea Baza la Ribina no es prioritaria , ni siquiera es para el AVE, sino para evacuar numerosos proyectos eólicos y solares que llenaran de chatarra energética todos nuestros campos. (adjuntamos pantallazo del BOE, para demostrarlo) Que el objeto de esta concentración consiste en la reivindicación y la protesta de los agricultores y propietarios afectados ante la publicación en el B.O.P. de Almería de fecha 22/11/21 de la Relación de Bienes y derechos afectados Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV doble circuito Baza-Ribina, incluida como Anexo en el Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Almería; con la intención de dejar claro ante todos los organismos actuantes, nuestra más radical oposición a la construcción de la Linea 400 kv, ya que este proyecto atenta gravemente contra la agricultura ecológica, va a generar un grave impacto medioambiental, y no solo afectará al paisaje, sino que tendría consecuencias negativas sobre especies protegidas de fauna y flora, que no se han tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental; por lo que solo va a provocar mayor despoblación si cabe, en los pueblos del norte de la provincia, al perjudicar también el desarrollo del turismo rural, como vía de crecimiento económico de la zona. DENUNCIA ANTE LA UNION EUROPEA. Hace unos meses atrás, la plataforma “SALVEMOS LA SIERRA DE LAS ESTANCIAS”, junto con los Ayuntamientos de Albox, Oria, Taberno y Vélez Rubio, denunciaron ante la Comisión Europea que el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015 (BOE nº 254, de 23.10.2015), comúnmente conocido como el Plan energético 2015-2020, vulneró la Directiva2001/42, relativa a la evaluación ambiental de planes y programas, y las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, de acceso del público a la información medioambiental y de participación pública en la elaboración de planes y programas, por cuanto que, para su aprobación, no se sometió al procedimiento de evaluación ambiental estratégica contemplado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante, Ley 21/2013). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. 