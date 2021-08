Sucesos Detenido con 200 gramos de hachís y 2800 euros en la urbanización de Roquetas lunes 09 de agosto de 2021 , 14:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido al observar la llegada de la patrulla exhibió una conducta nerviosa y huidiza que hizo sospechar a los agentes.







La Guardia Civil de Almería, en una reciente actuación desarrollada en la urbanización de Roquetas de Mar, detiene a una persona por delito contra la salud pública e interviene 2 placas de hachís y 2800 euros en metálico.



Esta nueva actuación está enmarcada dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, en materia de seguridad ciudadana y con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes.



Agentes de la Guardia Civil, en servicio de seguridad ciudadana, observan como una persona al percatarse de su llegada exhibe una conducta nerviosa colgándose cruzada al hombro una riñonera que portaba.



Los agentes realizan una exploración superficial de esta persona cuando sale sorpresivamente a la carrera abandonando el lugar a gran velocidad.



Los agentes reaccionan con rapidez y tras 15 metros consiguen darle alcance y proceden a su interceptación ante una gran resistencia por parte de esta persona que no duda en golpear a los agentes y tirar con fuerza de sus uniformes para frustrar su detención.



Una vez detenido los agentes localizan en la riñonera dos placas de hachís con un peso de 192 gramos y 2800 euros en moneda fraccionada para cambio.



Finalmente, como resultado de esta actuación desarrollada en la urbanización de Roquetas de Mar, los agentes de la Guardia Civil detienen a una persona por delito contra la salud pública y resistencia a agentes de la autoridad e intervienen dos tabletas de hachís de 192 gramos de peso y 2800 euros.



Las diligencias instruidas, la droga y efectos intervenidos, junto al detenido, han sido entregadas en el Juzgado Instrucción en funciones de guardia de los de Roquetas de Mar (Almería).

