El PP anuncia la contratación de 2.354 sanitarios más

lunes 09 de agosto de 2021 , 15:21h

Rosalía Espinosa señala que la Junta ha hecho un gran esfuerzo en mejorar la Atención Primaria en Andalucía destinando 700 millones de euros más que en 2018

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Rosalía Espinosa ha destacado que el Servicio Andaluz de Salud ha ofertado 2.354 contrataciones de refuerzo Covid en la provincia de Almería para garantizar la atención sanitaria durante los meses de verano en los centros de salud y ha querido agradecer a los profesionales sanitarios el esfuerzo que están haciendo para adaptarse en cada momento a la evolución de la pandemia, sobre todo en unos momentos como los actuales en los que el virus no da tregua y se está incrementando el número de contagios, hoy 264 nuevos positivos, y el número de pacientes hospitalizados por Covid en plantas de hospitales con 68 y en la UCI con 20 personas.



Espinosa explica que en toda Andalucía se llevarán a cabo más de 25.000 contratos durante el periodo estival, sobre todo en zonas de mayor afluencia turística, y siendo la mayor parte de los contratos Covid prorrogados hasta el 31 de octubre.



“De los más de 25.000 contratos previstos en el Plan de Vacaciones 2021, cerca de 1.600 son para profesionales médicos, más de 10.200 para la categoría de enfermería, cerca de 1.200 de formación profesional técnico superior, más de 6.300 de formación profesional grado medio, más de 1.600 de personal de gestión, más de 500 profesionales de mantenimiento y más de 4.200 profesionales de hostelería, servicios y atención social”, ha explicado.



La parlamentaria del PP señala que en los planes del SAS está también mantener en funcionamiento durante este verano los 1.512 centros de atención primaria de la comunidad, de los que más del 60% que habitualmente tienen horario de tarde mantendrán su actividad en dicho horario (247).



Además, recuerda que en la comunidad estarán disponibles 234 servicios de urgencias de atención primaria, 170 equipos móviles de urgencias y 16 equipos móviles de cuidados avanzados de enfermería.



Rosalía Espinosa señala que el sistema de salud público de Andalucía nunca ha sido tan prioritario para un Gobierno como en esta legislatura y explica que se ha hecho un importante esfuerzo en mejorar la Atención Primaria destinando 700 millones de euros más que en 2018 cuando gobernaba el PSOE y con 29.350 efectivos más.



“El PSOE no puede venir a darnos lecciones de nada cuando hasta 2018 se despidió a 8.000 sanitarios, mientras que el Gobierno de Juanma Moreno ha lanzado una oferta pública de 4.000 plazas. La sanidad en la provincia de Almería ha salido de la UCI gracias al Gobierno del PP y aunque aún queda mucho por hacer estamos en el buen camino”, afirma.



Por último apela a la responsabilidad de los ciudadanos en el uso de mascarillas, higiene de manos y distancia de seguridad porque solo de esta forma se frena la transmisión del virus, y anima a las mujeres embarazadas a acudir a vacunarse porque la mayor parte de las que hay ingresadas, tanto en UCI como en hospitalización convencional en Andalucía, no estaban vacunadas o lo estaban de manera incompleta.