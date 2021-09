Sucesos Detenido cuando trataba de robar la misma noche en varias viviendas de Nijar martes 07 de septiembre de 2021 , 10:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La rápida actuación realizada por los agentes y la colaboración ciudadana de varios vecinos que dieron aviso a la Guardia Civil, evitó el robo y se localizó, todavía en el interior de una de las vivienda, al ahora detenido La Guardia Civil de Almeria como resultado de la actuación realizada el pasado domingo 29 de agosto, ha detenido a un joven de 20 años, como presunto autor de un delito de robo con escalo en grado de tentativa perpetrado en dos viviendas de la localidad de Nijar (Almería). El joven fue sorprendido infraganti y trató de huir escalando por las terrazas de las viviendas anexas hasta que después fue alcanzado por los agentes. Un segundo autor de los robos se dio a la fuga en un vehículo que se encontraba estacionado y preparado con un conductor para emprender la huída.



Esta detención es resultado de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana frente a delitos contra el patrimonio, ofreciendo una rápida respuesta a los mismos, contando en esta ocasión con la colaboración ciudadana.



En la primera actuación los agentes recibieron un aviso sobre las una de la madrugada, a través de una llamada telefónica a las dependencias oficiales, que un vecino del municipio almeriense de Nijar había visto a un individuo en el patio de la vivienda lindante a la suya tratando de acceder a la siguiente terraza por el muro que las separa.



Cuando los agentes llegaron al lugar inspeccionaron la vivienda y observaron que en el patio había una caja situada en la medianería que facilitaba el acceso al resto de las viviendas. Por estos hechos los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y realizaron una batida por las calles adyacentes para localizar al supuesto autor.



La segunda actuación comienza a las dos de la madrugada cuando los agentes recibieron otro aviso de robo en la misma zona de viviendas. Un vecino alertó que estaba escuchando ruidos y fuertes golpes en la casa contigua que suele estar deshabitada. De forma inmediata, los agentes que estaban próximos al domicilio, se acercaron a pie y observaron a una persona que estaba en la terraza y que, al verse sorprendido, emprendió la huida por las azoteas del conjunto de viviendas, hasta que fue alcanzado por los agentes cuando trató de saltar y escapar a la carrera.



Durante la detención, los agentes de la Guardia Civil observaron que había otra persona que descendía por una reja y que al advertir la presencia policial reemprendió la escalada hasta conseguir darse a la la fuga, en un vehículo que se encontraba estacionado y preparado con un conductor para emprender la huída.



En un primera inspección de las viviendas, los agentes verifican que los autores han ocasionado daños en las puertas de acceso, a pesar de que no consiguieron acceder al interior por haber sido sorprendidos de forma infraganti por los agentes. En el lugar se han intervenido las herramientas utilizadas en el robo y se han recabado todos los indicios posibles para la investigación que queda abierta sin descartar nuevas detenciones.



Finalmente, como resultado de esta actuación, se procede a la detención por un delito de robo con escalo a uno de los autores que junto a las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

