Sucesos Ampliar La Policía Nacional frustra un traslado de droga en El Ejido e incauta 18 kilos de marihuana martes 07 de septiembre de 2021 , 09:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El estupefaciente viajaba en el interior de un vehículo con placas de matrícula alemana, en 16 bolsas envasadas al vacío





Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han frustrado un transporte de droga, e incautado 18 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío. Hay dos personas detenidas.



El pasado día 4 de septiembre, la Policía Nacional en El Ejido había dispuesto un control policial en la calle Pedro Ponce, al objeto de prevenir la delincuencia y evitar la comisión de delitos.



A las 17:40 horas, una maniobra extraña realizada por un vehículo que se acercaba al control alertó a los agentes, quienes de inmediato centraron su atención sobre el automóvil de alta gama y sus dos ocupantes.



De manera coordinada, tres vehículos policiales inmovilizaron el BMW X5 con placas de matrícula de origen alemán, e interrogaron a sus dos ocupantes, un hombre y una mujer de nacionalidad rumana.



Las respuestas incongruentes de la pareja y las sospechas policiales, fueron resueltas en el momento en el que la Policía Nacional en El Ejido registró el coche, encontrando 16 paquetes de cogollos de marihuana envasados al vacío, que arrojaron un peso de 18 kilos.



Los dos arrestados han pasado a disposición judicial, acusados de un delito de tráfico de drogas. Además, el varón detenido tenía en vigor una requisitoria judicial, emitida por el Juzgado Mixto número tres de Roquetas de Mar, por la imputación en el mes de mayo, acerca de la comisión de un delito contra el patrimonio.



Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.