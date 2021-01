Sucesos Detenido el autor de un robo con fuerza de material agrícola en El Ejido lunes 25 de enero de 2021 , 12:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los agentes sospechan de la procedencia ilegal de motores, herramientas, piezas de automóvil y productos agrícolas



La Guardia Civil de Almería, ha finalizado recientemente una nueva actuación en el marco del “Plan Contra los Robos en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas”, en la que se procede a la detención de una persona como presunto autor de un delito de robo con fuerza.



Estas detenciones se realizan en el ámbito de las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil en la provincia de Almería, en las que el contacto permanente que los agentes mantienen con agricultores y ganaderos permite una rápida respuesta a los hurtos, robos y daños en instalaciones agrícolas y ganaderas.



Esta constante y estrecha relación entre los “Equipos Roca” y los trabajadores de los diferentes sectores, así como las acciones preventivas que realizan los agentes, vigilancias, entrevistas e inspecciones continuas y aleatorias en centros de reciclaje, ofrece una rápida respuesta a los delitos contra el patrimonio en el medio agrícola y ganadero.



Los agentes localizan a una persona que transporta en su vehículo varias cajas con maquinaria, herramientas, piezas de vehículo y productos agrícolas cuando se dirigía a un punto de reciclaje en la zona poniente de Almería.



Al ser interrogado sobre la procedencia del material, ofrece un relato lleno de contradicciones que hace sospechar a los agentes.



Se inicia una investigación en la que gracias a la estrecha relación de los agentes con los agricultores de la zona, se determina que los objetos proceden de un robo con fuerza en un invernadero en Adra.



En el desarrollo de la investigación, los agentes realizan una reconstrucción de los hechos comprobando que los objetos que portaba esta persona, conocido por los agentes por hechos anteriores muy similares, se pretendían vender en el punto de reciclaje engañando a su personal sobre la procedencia de los mismos.



Reconocidos los objetos por su legítimo propietario, los agentes encaran la fase final de la investigación con la localización y detención del autor del robo que no ofrece en ningún momento un relato coherente sobre los hechos.



El atestado y el detenido son presentados en el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción en funciones de guardia de El Ejido (Almería).





Equipos Roca

Los equipos ROCA llevan operando en la provincia desde su creación en 2013. Los 'Equipos Roca' reciben este nombre por las siglas de Equipos de lucha contra el “Robo en el Campo” y su objetivo es el de incrementar la seguridad de estas explotaciones mediante una vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados.



Los agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería proporcionan una cobertura integral al agricultor y al ganadero, desde los contactos iniciales, un estrecho y permanente contacto que posibilite el intercambio de información, acciones formativas y consejos de seguridad, hasta la investigación e identificación de los delincuentes, modus operandi, y reconocimiento de material sustraído.

