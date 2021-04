Sucesos Detenido el dueño de un restaurante por tener 10 personas sin permiso de trabajo miércoles 14 de abril de 2021 , 12:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A lo largo de tres inspecciones que le realizaron en su establecimiento de El Ejido





Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Ejido al propietario de un establecimiento de restauración, quien tenía trabajando sin contrato y sin autorización habilitante, a 10 ciudadanos extranjeros.



La Policía Nacional en El Ejido llevó a cabo una primera inspección en el mes de septiembre del año pasado. En esa fecha, los agentes descubrieron como en el establecimiento de comida rápida asentado en la avenida del Boulevar, había tres extranjeros trabajando sin contrato de trabajo. El propietario del local fue en ese momento sancionado por dicha irregularidad.



Meses más tarde y en una nueva inspección, la Policía Nacional volvió a hallar 3 ciudadanos pakistanís trabajando sin contrato, por carecer de autorización de trabajo legal en España.



Finalmente, el día 06 de marzo, y ante las nuevas evidencias acerca de esta misma tendencia delictiva, los agentes de la Comisaría de El Ejido volvieron a realizar una nueva inspección, dónde fueron descubiertos otros cuatro ciudadanos extranjeros trabajando sin cumplir con los requisitos legales establecidos.



El propietario del local y empleador, ha sido detenido y puesto a disposición judicial acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, recogido en el art 311 bis apartado a del Código Penal, por emplear o dar ocupación de forma reiterada a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo.

