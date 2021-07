Sucesos Detenido el ladrón del Km 21 de la Carretera de Níjar miércoles 07 de julio de 2021 , 10:38h Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras esclarecer un hurto y dos robos con fuerza





Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por un delito de hurto y dos delitos de robo con fuerza con escalo.



Los hechos ocurrieron en el mes de junio de 2021. La primera víctima denunció que habían accedido a la habitación del Hostal situ en Carretera de Níjar, km 21 de Almería, usando la llave de la misma, la cual se encontraba puesta en la puerta de entrada.



Posteriormente, en una nueva denuncia, una segunda víctima denunciaba que en la misma fecha había sufrido un robo en su vivienda, en la misma zona que la anterior, accediendo el autor a través de escalo al interior de su garaje.



En esta segunda vivienda, tras realizar la correspondiente Inspección Ocular Técnico Policial por parte de la Brigada Provincial de Policía Científica se comprobó que en el lugar se encontraba una llave de un hotel, la misma que fue usada para acceder al interior de la habitación donde se había producido un hurto unas horas antes. El ladrón consiguió hacerse con varios objetos de valor, un televisor, un sillón, varias herramientas y 3.000 euros en efectivo.



Además de los dos hechos anteriores, el grupo de investigación ha podido probar la implicación en otro robo con fuerza en las cosas, por medio del escalo denunciado el 21 de junio de 2021, donde el detenido accedió al techo de una vivienda, forzando una malla metálica, consiguiendo sustraer 6 aves con sus correspondientes jaulas, valoradas en 5.000 euros.



El detenido ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial, acusado de los delitos de hurto y de robo con fuerza en las cosas.



Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.