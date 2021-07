Almería Reducen la cuota colegial a las 22 farmacias de pequeños municipios almerienses miércoles 07 de julio de 2021 , 10:44h Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asamblea del Colegio ha aprobado esta medida “en apoyo a aquellas farmacias de Viabilidad Económica Comprometida (VEC) por el gran esfuerzo de servicio que realizan El farmacéutico es el sanitario más cercano al ciudadano. Una situación que se hace más visible en los pequeños municipios donde puede convertirse en el único profesional accesible del entorno rural. Una importante labor social para los vecinos que no siempre se ve reflejada en la gestión económica de la oficina de farmacia. Por eso, la Asamblea General Ordinaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, que preside Gema Martínez Soler, ha aprobado recientemente una reducción de la cuota ‘Gestión Colegio’ para aquellas farmacias de Viabilidad Económica Comprometida (VEC), que en la provincia son un total de 22.



Se considera farmacia VEC a aquellas que no alcanzan el 11,4% de la facturación de una farmacia media, y en muchas ocasiones, no obtienen rendimiento suficiente para mantener personal o al propio titular. Esto suele ocurrir en municipios que van en descenso poblacional y dejan de tener servicios.



Este hecho es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos este profesional farmacéutico es el único profesional sanitario accesible para la población, puesto que muchas de estas poblaciones no disponen de consultorio o, donde lo hay, tiene un horario muy limitado, con apenas un par de horas diarias, quedando el farmacéutico únicamente a disposición de la población en un horario mínimo de siete horas diarias.



Desde la Junta de Gobierno explican que “somos conscientes del gran esfuerzo económico y personal que realizan los farmacéuticos con oficina de farmacia establecida en municipios pequeños. Sabemos que es un pequeño gesto, comprometiéndonos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de estas oficinas de farmacia”.



La vocal de Oficinas de Farmacia en Ámbito Rural del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, Pilar Fuentes Munuera, explica que “somos una de las provincias andaluzas con más farmacias VEC y esto nos preocupa mucho. Es por ello que se buscan medidas que ayuden su situación y aunque este apoyo es simbólico, creemos que es un empezar, al menos reducir algunos de sus gastos, con esta reducción recientemente aprobada y que se extiende a todo el 2021”, concluye.



