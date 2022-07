Economía Ampliar Morosos sin vergüenza de Almería viernes 01 de julio de 2022 , 07:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la lista de morosos que no pagan a Hacienda en nuestra provincia siguen apareciendo nombres habituales a quienes al parecer no les da vergüenza seguir siéndolo Terminado el plazo para la presentación de la Declaración de la Renta, la Agencia Tributaria ha vuelto a publicar la lista de contribuyentes que tienen una deuda por encima de 600.000 euros al cierre del año 2021, que fue una iniciativa puesta en marcha por quien fuese ministro del ramo del Partido Popular, Cristobal Montoro. En el caso de Almería, cabe destacar dos detalles, y la primera es que la deuda supera los 60 millones de euros, y la segunda, que la componen básicamente empresarios sin vergüenza, porque principalmente son los mismos quienes no pagan. Estos grandes deudores deben al Estado un total de 17.700 millones desde 7.037 sociedades. De la revisión hecha por Noticias de Almería sobre aquellas que tienen su Código de Identificación Fiscal (CIF) -por tanto quedan al margen quienes deben a título particular- en nuestra provincia podemos apuntar que aparecen 80 empresas, lo que supone 24 menos que en 2021, pero eso no significa que hayan cumplido con la Agencia Tributaria sus responsables, ya que las mercantiles pueden haber desaparecido no resultar perseguible su deuda. Como viene siendo habitual, la mayor deuda es la de Predios del Sureste, la empresa de Miguel Rifá, que suma 27 millones de euros, a lo que ha de añadirse lo 5,8 millones de Sudafricana de Hoteles, también de su propiedad. Aguas de San Isidro adeuda 5,2 millones, Cehorpa 2 millones, y empresas relacionadas con la actividad inmobiliaria como Entertel y Esbamar, lo hacen más de 3 millones, el Grupo Inmobiliario Eureka e Inversiones Italán, supera los 6 millones de euros. Con nombre y apellidos, destaca también Ismael Torres Miras, el alcalde de Huércal de Almería, con más de 800.000 euros. Y también está Elsur, la empresa municipal de servicios del Ayuntamiento de El Ejido en la que se originó la trama de corrupción de la Operación Poniente, que debe casi un millón de euros. NIF/CIF ldentificacidn Deudor Imports Total Deudaa/Sanclonee Pendlentee B04315537 ADMINISTRACION Y GESTION ROMAR, SL 693.047,80 B04282273 AGENCIA GOLFIXAKY SL 946.445,45 B04246668 AGUAS SAN ISIDRO SL 5.260.651,83 A04109872 ALBARDINAR SA 2.136.585,48 B04626149 ASESORAMA SUR, SL 1.292.776,80 A04005559 A UTOMECANICA ALMERIE NSE SA 2.114.508,29 B04402269 AUTOMECANICA LOPEZ E HIJOS SL 685.702,11 B04832473 AVILA GESTION INTEGRAL, S.L. 703.532,68 B04513529 BAYAMAKO INVEST, SL 898.499,51 A04537437 BIOCARBUROS DEL ALMANZORA SA 12.813.804,73 B04363115 BOULEVARD DE AGUADULCE SL 1.103.d56,6d A04420261 CA LA BERGANTIN SA 2.847.976,83 B04800520 CANTER A PUNTILLA—LOS PINOS 761.511,04 B043gg994 CASA PLUS ALMERIA SL 1.357.579,94 B04440731 CASA SOLIS, SL. 730.428,34 A04135331 CEHORPA, SA 2.085.194,77 A04114849 CIPSABALBOA SA 1.3d2.068,71 B04360038 CITRUS FUENTES DE LAS FLORES SL 1.029.349,03 B84366990 CITRUS PLAYA MAGENAS SL 681.139,32 B58657974 CITYMAR VACAOIONES, SL 1.531.957,69 A04297828 SUDAFRICANA DE HOTELES SA 5,842.969,01 B04169215 SUMINISTROS INDUSTRIALES RASAN SL 723.636,0d B04432507 SUPERCASA ALMERIA SL 615.930,48 B04149407 SUR PONIENTE SL 829.425,21 B04705810 TENTEMPIE SL 1.033.884,19 B04376836 VEGAPRO, SL 2.596.609 B04763371 VIVALMINA SLU 802.076,56 B04471074 DELTOMATE DE SABOR, SLU 678.531,35 B04641046 DESARROLLOS INDUSTRIALES HERON SL 685.238,34 B0454B251 EFECTOS NAVALES ANDRES SL 605.4O6,34 B04830980 DESIGN PROJECT STOHE S.L. 617.751,94 A04241147 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE EL EJIDO SA 970.143,85 N044111OD ENTERTEL UNION LIMITED 3.451.487,82 B04422358 FACTORY REGIONAL AL SERVICIO ALMERIENSE SL 1.211.880,07 B04336343 ESBAMAR SL 3.274.776,42 B04796611 ESBELDY 1111, S.L. 894.022,29 B04488847 EURO-BUSINESS REAL ESTATE SOLUTIONS SL 853.840,77 B04702247 ELECTROLAO SL 718.450,6d B04401691 PROMOTURRE 2001 SL 2.084.768,82 B04831807 FUENTES Y ALMIhANA S.L. 671.182,63 B04273595 GESTORA DE VIVIENDAS HABITAT SL 804.686,63 B04386868 GRUPO DE INVERSION INMOBILIARIO EUREKA SL 6.779.656,92 B04491411 GRUPO FORNIESA SPAIN SL 998.728,92 N043101OH HABITAT SA 1.467.035,35 B04208120 INVERNADEROS FERRER, SL 750.951,79 B042T3557 INVERNA DEROS MANUEL FLORES SL 1.609.808,31 B04493d23 HUERTOS DEL CASTULO DE HUERCAL OVERA SL 673.181,1d B04042933 IGAB SL 3.697.354,81 B043d0241 INICIATIVA INMOBILIARIA ENEBRO SL 641.602,46 B04689287 NPF-ITAERS SL 779.746,17 B04543732 OBRASCAMPO ALMANZORA SL 1.085.879,7d N0449618H NEWPORT COMMERCIAL CORPORATION 1.309.735,12 B04267936 MEDINEC MATERIAL MEDICO SANITARIO SL 624.110,41 B04663dD5 MONTAJES Y MODIFICACIONES SL 1.268.d00,20 B04757332 MARMOLES HCL,S.L. 722.404,62 B04134979 MARMOLES JUGASOL, SL 618.977,09 B04J40493 KALAR ALMERIA SL EN LIQUIDACION 1.347.800,75 B04465381 M & C CORPORACION INMOBILIARIA DEL LEVANTE, SL 820.756,47 B04492716 INVERSIONES ITALAN SL 6.757.142,75 B04125217 PIQUER TURISMOS, SL 690.052,78 B04723144 PLAGOCANSL 710.382,20 