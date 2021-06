Sucesos Detenido en Adra transportando una planeadora para el tráfico de hachís martes 08 de junio de 2021 , 18:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se trataba de una lancha bimotora de 10 metros de eslora y una potencia total de 600 caballos







Agentes de la Policía Nacional en Almería han decomisado una lancha planeadora, y arrestado al conductor del camión que la transportaba con destino al puerto de Adra. Se le acusa de un delito de contrabando.



Los investigadores de la Comisaría de la Policía Nacional en Almería tenían conocimiento de un posible traslado de una lancha rápida hasta algún puerto de la provincia de Almería, cuya finalidad era el transporte de sustancias estupefacientes por vía marítima.



La coordinación entre G.R.E.C.O Galicia y la Comisaría Provincial de Almería originó el hallazgo de un camión en la lonja del puerto pesquero de Adra, en cuyo remolque se alojaba la planeadora.



Los agentes decomisaron la lancha de aproximadamente 10 metros de eslora y dos motores marca Yamaha de 300 CV cada uno de ellos. Además, en su interior había 70 garrafas de 25 litros de gasolina cada una de ellas.



La intención del detenido, un vecino de Algeciras y que cuenta con antecedentes policiales por delitos de tráfico de drogas, era echarla al mar a través del puerto de Adra. Tras su arresto, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número DOS de Berja, acusado de un delito de contrabando.

Regulación

Toda embarcación debe disponer de elementos identificativos, y esta planeadora incautada, no disponía de folio o matrícula, inscrita en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas o Semirrígidas de Alta Velocidad.



Además, el Real Decreto 16/2018, por medio del cual se adoptan determinadas medidas en la lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías, establece que se trata de una embarcación de género prohibido, aquella que siendo neumática o semirrígida, es susceptible de ser utilizada para la navegación marítima, y que supera los 8 metros de eslora. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

