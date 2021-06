Capital El Ayuntamiento gana más del 80% de los pleitos entre 2019 y 2020 martes 08 de junio de 2021 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los resultados de la Asesoría Jurídica se ponen a disposición de los ciudadanos a través del Portal de Transparencia y se dan a conocer a la Corporación en una periódica dación de cuentas en los plenos



El servicio de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Almería ha ganado durante los dos primeros años de esta Corporación (2019-2020) ocho de cada diez sentencias interpuestas, con un importe favorable para la administración local de 55.402.449,64 euros, frente al pago (por sentencias desfavorables) de 347.978,45 euros en los dos últimos años. Un balance muy positivo y que viene a corroborar el buen trabajo de la asesoría jurídica que informa en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de toda la función contenciosa que desarrolla este Órgano vinculado al área de Presidencia y Planificación. Un ejercicio de transparencia que pone toda la información a disposición de los almerienses desde que Ramón Fernández-Pacheco ocupa la Alcaldía.



Una información de la que también se da cuenta de forma periódica en las sesiones plenarias, informan desde la Asesoría Jurídica, cuyos funcionarios dividen su tarea entre la función contenciosa o judicial, vinculada a los litigios interpuestos contra el Ayuntamiento o iniciados por el Ayuntamiento frente a terceros, y la función consultiva. En este último aspecto, cabe recordar que este Órgano ofrece asistencia letrada y asesoramiento jurídico al alcalde, la Junta de Gobierno Local, los concejales y los órganos directivos, siendo preceptivo en materia de contratación. Solo en el año 2020, la Asesoría Jurídica ha emitido 196 informes.



En el ámbito de la función contenciosa o judicial, en los ejercicios 2019 y 2020, el porcentaje de sentencias favorables y parciales (también a favor del Ayuntamiento) alcanza el 82%, frente al de las sentencias en contra, que ha sido del 17,94%.





Sentencias ganadas

Además, en lo que respecta a las sentencias dictadas en materia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, en los ejercicios 2019 y 2020, el importe global a favor del Ayuntamiento ha sido de 821.752,83 euros, frente a los 105.049,52 euros que la entidad local ha tenido que abonar en concepto de responsabilidad patrimonial. En este caso, solo dos de cada diez sentencias han salido a perder para el Ayuntamiento de la capital, mientras que ha ganado, por contra, ocho de cada diez.



La concejala de Presidencia, María Vázquez, ha querido destacar la “excelente labor silenciosa, pero muy efectiva,” de la Asesoría Jurídica “en la salvaguarda de los intereses municipales que, en definitiva, es la defensa de los intereses de los almerienses ante quienes, haciendo uso de su derecho, acuden a los tribunales de Justicia para dirimir sus diferencias con la administración local”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

