Sucesos Detenido en Albuñol por un robo a punta de cuchillo perpetrado en Roquetas de Mar jueves 18 de noviembre de 2021 , 10:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido agredió a su víctima a la que le robó la cartera y un teléfono móvil



La Guardia Civil ha detenido en Albuñol a un individuo de nacionalidad marroquí de veintinueve años de edad, con antecedentes policiales previos, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación perpetrado en Roquetas de Mar (Almería) el pasado mes de julio.



El pasado día 10 de julio, sobre las 21:30 horas, el detenido paró su vehículo junto a un joven que acababa de salir de su casa en la Carretera de la Mojonera, le amenazó con un cuchillo, lo agredió para arrebatarle el teléfono móvil y su cartera y huyó rápidamente en el coche. A consecuencia de la agresión la víctima tuvo que ser atendida de sus heridas en un centro médico de Roquetas de Mar.



Tras denunciar el robo, la Guardia Civil inició una investigación y averiguó que el último domicilio conocido del presunto atracador estaba en la localidad granadina de Albuñol. A continuación los agentes de la Guardia Civil de Roquetas de Mar se pusieron en contacto con la Guardia Civil de Albuñol para solicitar su detención.



Los agentes de Albuñol consiguieron finalmente localizar y detener a este individuo en una calle de La Rábita el pasado día 12 de noviembre por la mañana.

