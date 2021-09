Sucesos Detenido en Almería con 30 pastillas de éxtasis domingo 05 de septiembre de 2021 , 10:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes de la Policía Nacional hallaron el estupefaciente en el interior de una riñonera, junto con 56 euros, y un trozo de resina de hachís



Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a un hombre, que tenía en su poder 30 pastillas M.D.M.A con la intención de ofrecerlas a la venta, entre los jóvenes que frecuentan una de las zonas de ocio de la capital.



Los agentes uniformados, que se encontraban realizando las labores de seguridad pública y prevención de venta y consumo de estupefacientes en zona de ocio y diversión del centro de Almería, observaron a las 19 horas del pasado sábado, como un hombre de mediana edad adoptaba una actitud esquiva al detectar la presencia policial.



Tras un cacheo de seguridad, en el interior de una riñonera, los agentes de la Policía Nacional hallaron 30 pastillas de metilendioximetanfetamina (MDMA-éxtais), 56 euros en efectivo y 58 gramos de resina de hachís



El detenido, de 41 años de edad, y que responde a las iniciales de D.H.G, ha sido puesto a disposición judicial, acusado de un delito Contra la Salud Pública. Plan de respuesta policial Desde la Comisaría de Policía Nacional en Almería se vienen realizando periódicos dispositivos policiales, filtros y despliegues para así dar cumplimiento a las demandas vecinales relativas a la inseguridad subjetiva que genera la venta y consumo de sustancias estupefacientes. Dichas actuaciones se enmarcan en el "Plan de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas de ocio y diversión", y el "Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en los centros educativos y su entorno", ambos impulsados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

