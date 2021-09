Sucesos Detenido por volver a ocasionar daños en un local y autolesionarse domingo 05 de septiembre de 2021 , 10:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido que opuso gran resistencia a la Guardia Civil de Níjar





En una reciente actuación, la Guardia Civil de Almería ha detenido en Níjar (Almería) a una persona como autor de los daños ocasionados en el interior de un local de ocio.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil en materia de prevención y seguridad ciudadana, en lo relativo a delitos cometidos contra el patrimonio en la provincia de Almería.



La actuación se inicia cuando los agentes reciben la alerta del centro operativo de comunicaciones (C. O. C. – 062) en la que se comunica un altercado en un local de ocio de la localidad.



Los agentes que se desplazan al lugar con celeridad y cuando están recogiendo los primeros testimonios sobre los daños ocasionados en el interior, irrumpe una persona causando más daños en mobiliario del local y agrediendo de forma violenta a los agentes.



Identificado como el autor de los daños, logran detener a esta persona a pesar de la gran resistencia que opone a los agentes, intentado incluso autolesionarse golpeándose la cabeza contra la pared.



En el desarrollo de la investigación, los agentes comprueban que es la segunda ocasión en la que causa daños en el interior del local, causando además graves alteraciones del orden público en el lugar.



Una vez finalizada la investigación los agentes detienen al autor de los hechos por daños, lesiones y resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.



Las diligencias junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de los de Almería.

