Sucesos Detenido en Almería el presunto autor del crimen de Delicias cuando intentaba salir del país sábado 25 de junio de 2022 , 18:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del crimen de la calle Don Pedro de Luna de Zaragoza, que estaba en busca y captura por matar a cuchilladas a un varón de origen gambiano. Se trata de B.K., de 42 años de edad, quien ha sido localizado en la provincia de Almería, cuando intentaba salir del país para dirigirse al continente africano. Asimismo, en la búsqueda y detención han colaborado agentes de la Policía Nacional de Almería. Las citadas fuentes han precisado que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. La víctima, también de 42 años, recibió tres cuchilladas el pasado jueves en su domicilio de la calle Pedro de Luna, en el barrio de Delicias de la capital aragonesa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

