Sucesos Rescatan a un joven que cayó por un acantilado en la Playa del Arco de Níjar domingo 26 de junio de 2022 , 11:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El afectado sufrió una caída accidental y quedó atrapado en una zona rocosa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar Un joven de 29 años de edad ha tenido que ser rescatado a última hora del sábado tras caer de forma accidental por un acantilado en la Playa del Arco en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en Almería, según informa Emergencias 112, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Un amigo del herido alertó al centro de coordinación del suceso sobre las 23:00 horas y precisó que había quedado atrapado en una zona rocosa de difícil acceso a escasos metros del mar. Efectivos de Bomberos de Almería realizaron con éxito las labores de rescate y, posteriormente, fue evacuado al hospital Torrecárdenas por los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.