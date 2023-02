Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Detenido en Almería un prófugo belga buscado desde 2021 viernes 17 de febrero de 2023 , 10:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido participó en una fallida entrega de cocaína en la localidad de Hechtel-Eksel (Bélgica). Agentes de la Policía Nacional en Almería han procedido a la detención de un fugitivo que estaba siendo buscado por la justicia de Bélgica para cumplir una pena de prisión de 3 años por la comisión de un delito contra las personas y otro de tráfico de drogas. Los hechos que justifican su detención se remontan al mes de agosto del año 2017, cuando el arrestado participaba en una entrega de cocaína que se descontroló y acabó violentamente en la localidad belga de Hechtel-Eksel. El detenido acometió con un hacha contra una pareja que se encontraba en el lugar de los hechos. La colaboración de la Policía con los distintos alojamientos turísticos de la provincia hizo posible la detención de esta persona, que se encontraba alojada en el barrio de El Zapillo. El prófugo, de 39 años de edad, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, dando así debido cumplimiento a la Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades belgas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

