Sucesos Detenido en Berja un prófugo reclamado por Rumanía y por el Tribunal de Justicia de la Haya domingo 14 de febrero de 2021 , 10:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Labores propias de investigación, análisis de la información, y una exhaustiva búsqueda, concluyeron con la detención del fugitivo en la localidad de Berja

Agentes de la Policía Nacional en Almería han procedido a la detención en la localidad de Berja de un fugitivo internacional de nacionalidad rumana, al ser el responsable de un delito de tráfico de seres humanos. El detenido era reclamado por dos causas, una por las Autoridades Rumanas por un delito contra las personas con fecha de 08 de noviembre de 2012, y pendiente de cumplimiento de una pena de seis años de prisión; y una segunda causa también de un delito de tráfico de seres humanos por parte del Tribunal de Justicia de la Haya de fecha 17 de octubre de 2012, con igual pena de prisión. Los hechos se remontan al año 2012. El detenido junto a otras personas alquilaron un piso y una habitación en una casa de Torino (Italia), donde alojaban a varias personas las cuáles eran utilizadas para cometer robos. Se valían especialmente a menores de edad que habían sido reclutados y obligados a cometer robos en las tiendas. Los bienes robados eran entregados al detenido y a sus compinches, que obtenían así importantes beneficios materiales. Análisis de la información La Comisaría Provincial de Almería recibió la requisitoria por parte de la Oficina SIRENE, dependiente de la División de Cooperación Internacional de Dirección General de la Policía, interesando la detención de un ciudadano de nacionalidad rumana de 54 años, a quien le constaba una Orden de Detención para Extradición por parte de las Autoridades de Rumanía. Tras un análisis y filtrado de los datos con los que se contaba, junto con informaciones recientes que hacían sospechar de su presencia en el municipio de Berja (Almería), los agentes integrantes del grupo de investigación encargado de su localización se trasladaron hasta el citado municipio, localizando al reclamado y procediendo a su detención. El arrestado ha pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Berja, quien ha acordado su ingreso en prisión. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.