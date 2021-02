Los rojiblancos reciben este domingo, a las 16 horas, a la UD Las Palmas

sábado 13 de febrero de 2021 , 21:08h

El Almería se dispone a afrontar una nueva jornada en la Liga SmartBank; en concreto la vigésimo quinta que le va a enfrentar a las 16 horas a la UD Las Palmas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos; un partido muy complicado por la calidad del rival que de sacarlo adelante puede catapultar a los rojiblancos en la clasificación.



De hecho, el Almería jugará su encuentro una vez que haya terminado el Mallorca-Espanyol, un enfrentamiento entre los dos primeros clasificados. Actualmente el conjunto almeriense es tercero, empatado a puntos con los catalanes, y teniendo a los mallorquines a cinco, aunque recordemos que nuestros representantes están con un partido menos, que recuperarán el miércoles en Leganés antes de visitar el siguiente domingo al Mallorca.



El Almería ha cerrado este sábado su preparación para la cita contra la UD Las Palmas, y está centrado en lo que depende de él, que es mostrar su mejor versión para intentar sumar los tres puntos. Todo lo demás irá viniendo después.



José Gomes no puede contar con el sancionado Sadiq, el máximo goleador del equipo, y hasta el último momento no decidirá si dispondrá o no de Cuenca, que tiene unas molestias musculares. El técnico ya adelantó que no arriesgaría con el central, máxime teniendo dos partidos más de manera consecutiva.