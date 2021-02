Sucesos Cadáver de una mujer de 65 años en una plantación de marihuana domingo 14 de febrero de 2021 , 10:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil recibió el aviso y acudió a una vivienda de Roquetas de mar



La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Guadaplan”, localiza una plantación de marihuana (Cannabis Sativa) tras recibir el aviso del hallazgo, por un familiar, de una mujer de 65 años fallecida (por muerte natural) en la vivienda que ocupaba en el municipio de Roquetas de Mar (Almería).



La Guardia Civil de Almería recibe el aviso a través de un familiar, de la aparición de un cadáver en una vivienda del municipio de Roquetas de Mar (Almería), por lo que los agentes se desplazan al lugar a la mayor brevedad posible.



A la llegada al lugar, los agentes realizan la pertinente inspección ocular, donde se halla el cadáver de una mujer de 65 años fallecida (muerte natural), que ocupaba la vivienda, de igual manera localizan una plantación indoor de marihuana (Cannabis Sativa) en una de las habitaciones.



Se procede a realizar el correspondiente registro, interviniendo 62 plantas de marihuana (Cannabis Sativa), 6 balastros, 2ventiladores, 6 reflectores, 7 bombillas de 600w, 2 aa/cc, 3 temporizadores, 1 cuadro eléctrico y diverso material utilizado para optimizar el rendimiento de las plantas.



Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería, localiza una plantación de marihuana (Cannabis Sativa) tras recibir el aviso del hallazgo, por un familiar, de una mujer de 65 años fallecida (por muerte natural) en la vivienda que ocupaba en el municipio de Roquetas de Mar (Almería).



Las diligencias instruidas son entregadas en el Decanato de los Juzgados del Partido Judicial de Roquetas de Mar (Almería). No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.