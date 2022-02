Sucesos Detenido en el aeropuerto con 70 bellotas de hachís en el abdomen jueves 17 de febrero de 2022 , 11:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Juzgado de Instrucción número Tres de Almería ha decretado su ingreso en prisión, acusado de un delito de tráfico de drogas Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto de Almería a un hombre que transportaba en su interior 70 bellotas de hachís. La Policía Nacional en Almería manejaba informaciones, que apuntaban hacia un varón de origen marroquí, el cual tenía pensado viajar hasta Murcia con una importante cantidad de estupefaciente en el interior de su cuerpo. La investigación policial confirmó la identidad de un hombre de 54 años de edad, el cual una vez se subió en el aeropuerto de Melilla a un avión con destino Almería, fue sometido a un dispositivo de vigilancia discreto. Una vez en el aeropuerto de Almería, la Policía Nacional condujo al detenido hasta el Hospital de Torrecárdenas, dónde tras practicarle una radiografía abdominal, se comprobó la existencia de las bellotas de hachís en el interior de su cavidad abdominal. Tras varios días expulsando las bellotas de hachís, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Almería en funciones de guardia, quien decretó su ingreso en prisión, acusado de un delito de tráfico de drogas. Finalmente, fueron 70 el número de bellotas de hachís que el mulero detenido había ingerido, las cuales arrojaron un peso de 800 gramos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.