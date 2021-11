Sucesos Detenido en El Ejido con antecedentes por violencia de género con orden de búsqueda y captura sábado 13 de noviembre de 2021 , 10:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes procedieron a su localización e identificación en Almerimar, fruto del trabajo de prevención, seguridad y vigilancia que se realiza en todos los núcleos









Agentes de la Policía Local de El Ejido han procedido a la detención de un ciudadano danés sobre el que pesaba una orden de búsqueda e ingreso en prisión inmediata dictada por la Audiencia Provincial de Málaga.



Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer viernes, 12 de noviembre, cuando los agentes locales recibieron una información en la que se les indicaba que un establecimiento de hostelería de Almerimar había un individuo que al parecer estaba reclamado por la justicia.



De inmediato se puso en marcha un dispositivo policial en el que participaron varias patrullas de seguridad ciudadana y que dio como resultado la localización de la citada persona, que en el momento de la intervención estaba totalmente indocumentada y que facilitó a los agentes unos datos de identidad que posteriormente resultaron ser falsos.



Por ello, se procedió a su traslado a dependencias policías, donde tras numerosas gestiones se pudo aclarar la identidad de esta persona, resultando ser C.R.H. de nacionalidad danesa y sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión, además de contar con numerosos antecedentes por violencia de género.



Se trata de una actuación fruto del trabajo de prevención, seguridad y vigilancia que se realiza en todos los núcleos

